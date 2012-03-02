250 هزار نفر در اسلامشهر واجد رای دادن هستند

مرتضی سبحانی پور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جمعیت 500 هزار نفری اسلامشهر، گفت: از این تعداد بیش از 250 هزار نفر واجد شرایط رای هستند.

وی با اشاره به حضور رای اولی ها در این دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در شهرستان اسلامشهر بیش از هفت هزار رای اولی وجود دارد.

این مسئول با تاکید بر حضور حداکثری مردم پای صندوق های رای، بر مشارکت رای اولیها در این لحظه های حساس و سرنوشت ساز تاکید کرد.

سبحانی پور، حضور رای اولی ها را در این دوره از انتخابات به منزله تصمیم گیری این قشر برای امور مختلف اجتماعی سیاسی دانست و عنوان کرد: این حضور نشان از اهمیت نسل نوجوان برای مشارکت های اجتماعی است.

رئیس ستاد انتخاباتی اسلامشهر در خصوص حضور اکثریت رای اولیها برای انتخابات مجلس نهم شورای اسلامی اظهار داشت: فعالیت رسانه محلی نقش بسزایی در این خصوص ایفا می کند.

سبحانی پور ادامه داد: این در حالی است که در اسلامشهر رسانه محله ای، منطقه ای و شهرستانی نداریم و تغذیه اطلاعاتی تنها از طریق صدا و سیمای کشور انجام می شود.

وی با تاکید بر رفع این مشکل رسانه ای در اسلامشهر اظهار امیدواری کرد: در آینده با مستقل شدن گروه رسانه ای اعم از صدا و سیما و رسانه های مکتوب و تلاش قدرتمند این گروه رسانه ای اخبار این شهرستان به اقصی نقاط کشور منتقل شود.

این مسئول از پوشش مطلوب و تلاش خبرنگار مهر در انعکاس اخبار این شهرستان نیز قدردانی کرد.