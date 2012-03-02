حضور مردم در انتخابات تاثیر زیادی در مذاکرات آینده با 1+5 دارد

به گزارش خبرنگار مهر منوچهر متکی عصر امروز بعد از انداختن رای خود در صندوق های اخذ رای حسینیه ارشاد در جمع خبرنگاران با اشاره به حضور پرشور و پررنگ مردم در انتخابات مجلس نهم گفت: خوشبختانه در جای جای تهران شاهد حضور پررنگ مردم بودیم که این بسیار معنادار است.

وی با بیان اینکه حضور افراد در عرصه انتخابات اختیاری است گفت: در این انتخابات افرادی که به سرنوشت نظام علاقه مند هستند و آنهایی که خواستار برگزاری انتخاباتی سالم هستند حضور پیدا کرده اند.

دبیر اجرایی جبهه متحد اصولگرایان با تاکید بر اینکه بر اساس گزارشات دریافتی و مشاهدات شخصی ام ، مشارکت مردم بیشتر ازدوره های قبل است در پاسخ به این سئوال که کدام لیست اکثریت مجلس را بدست گرفت اظهار داشت: معتقدم که اصولگرایان اکثریت مجلس را به دست خواهند آورد.

وزیر سابق امورخارجه در پاسخ به سئوال خبرنگاری که پرسید توصیه شما به کاندیداهای پیروز و شکست خورده در عرصه انتخابات مجلس نهم چیست گفت: شکست در انتخابات معنا ندارد چرا که این یک حضور سیاسی است که جریانهای سیاسی ، نامزدها و مردم پیروز نهایی آن هستند باید این نکته را در نظر گرفت که مجلس بیشتر از 290 نفر گنجایش ندارد و از سویی بیش از 3 هزار نفر کاندیدای انتخابات هستند بنابراین بخشی از کاندیداها قاعدتا وارد مجلس نخواهند شد.

متکی خاطرنشان کرد: هر کاندیدا یا طرفدارانش که می توانند افرادی را به پای صندوقهای رای بکشانند در پیروزی این پروژه ملی سهیم و شریک هستند.

وی در پاسخ به این سئوال که عملکرد مجلس نهم باید چگونه باید باشد گفت: انتظارات از مجلس بالاست و باید ضعف های دوران هفتم و هشتم را بپوشاند در غیر این صورت با چالش هایی مواجه خواهیم شد. معتقدم نمایندگان مجلس نهم از درک واقع بینانه تری برخوردار خواهند بود.

متکی همچنین پیش بینی کرد انتخابات در سراسر کشور به دور دوم کشیده شود اما این احتمال کمتر در شهر تهران وجود دارد.

دبیر اجرایی جبهه متحد اصولگرایان در خصوص تفاوت این انتخابات با دوره های قبل گفت: در این دوره شاهدیم که مشارکت در شهر تهران کمتر از دوره های قبل نیست و احتمالا مشارکت بیشتر هم باشد بنابراین فشارهای بیرونی در شش ماه اخیر از سوی دشمنان تاثیری در اراده مردم نداشته است .

وزیر سابق امورخارجه تصریح کرد: نتیجه انتخابات و حضور پررنگ مردم پاسخ روشنی به امریکایی ها داده است و آنان این پاسخ را دریافت کرده اند و نمی دانم چرا سر عقل نمی آیند.

وزیر سابق امورخارجه در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر که پرسید تاثیر حضور پررنگ مردم در انتخابات امروز را در مذاکرات آینده ایران و1+5 چقدر موثر می دانید: گفت: پیام حضور مردم در صحنه های انقلاب اول به خود آنان باز می گردد و سپس برای همه مصالح کشور است لذا این حضور بر گفتمانی های خارجی کشورمان از جمله مذاکرات آینده با 1+5 تاثیر گذار خواهد بود.