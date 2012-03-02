49 پرونده تخلف انتخاباتی در اردبیل تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد عظیمی سرابی عصر جمعه در جمع خبرنگاران مستقر در ستاد انتخابات استان با اشاره به عدم وجود چالشهای امنیتی در انتخابات اردبیل، افزود: تاکنون گزارش از بازداشت افراد یا طرفداران نامزدی خاصی گزارش نشده و انتخابات اردبیل با آرامش در حال برگزاری است.

وی با بیان اینکه بیشترین پرونده تخلفات در حوزه انتخابیه پارس آباد و بیله سوار تشکیل شده، تصریح کرد: از تعداد 49 پرونده تشکیل شده 30 پرونده در حوزه انتخابیه پارس آباد و بیله سوار بوده که بیشترین پرونده تخلف انتخاباتی در سطح استان است.

مسئول کمیته امنیتی استان از فعالیت پنج هزار عوامل انتظامی در پای صندوقهای رای به عنوان عوامل امنیتی و پشتیبان خبر داد و اضافه کرد: این تعداد افراد به عنوان بازرس و عوامل انتظامی در بیش از هزار و 159 صندوق اخذ رای به عنوان عوامل انتظامی فعالیت دارند تا مشکل امنیتی در انتخابات استان پیش نیاید.

وی با بیان اینکه مشارکت بالای مردم در سطح کشور و استان اردبیل در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای در افزایش امنیت نظام و انقلاب موثر است، افزود: دشمنان تلاش می کردند مشارکت مردم را در انتخابات این دوره از مجلس پایین آورده و از آن به عنوان بهانه ای برای تحریم استفاده کنند که مردم با حضور گسترده در انتخابات تلاشهای دشمنان را نقش بر آب کردند.

عظیمی سرابی عنوان کرد: دشمنان تلاش داشتند با طرح دو مقوله کاهش حضور یا تقلبی دانستن انتخابات در کشور از مشارکت مردم بکاهند، اما مردم با بصیرت ایران تمام توطئه های دشمنان را خنثی کرده و انتخابات حماسی را به نمایش گذاشتند.

