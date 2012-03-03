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۱۳ اسفند ۱۳۹۰، ۱۱:۳۷

برترین خدمات دولت الکترونیک معرفی شد

برترین خدمات دولت الکترونیک معرفی شد

سه خدمت برتر دولت الکترونیکی از جشنواره ستاره های فناوری نشان ستاره فناوری دریافت خواهند کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سومین دوره جشنواره ستاره­های فناوری شاهد حضور پررنگ دولتی­ها در حوزه خدمات الکترونیکی است و براین اساس در این جشنواره خدمات دولت الکترونیک در بخشهای ارتباطات، خدمات شهری و شهروندی، اطلاع رسانی، سلامت و بهداشت، آموزشی و خدمات عمومی مورد بررسی قرار گرفته اند که در نهایت به 3 خدمت الکترونیکی برتر نشان ستاره فناوری اهدا خواهد شد.

هدف جشنواره از ورود به حوزه دولت الکترونیکی و انتخاب نامزدهای برتر این حوزه، ایجاد حس رقابت در میان ارائه دهندگان و تسریع در ارائه خدمات دولت الکترونیکی است.

به گزارش مهر، سومین دوره جشنواره ستاره­های فناوری سه شنبه 16 اسفند ماه جاری در محل مرکز همایشهای بین المللی صدا و سیما برگزار خواهد شد.
کد مطلب 1549488

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