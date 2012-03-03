برترین خدمات دولت الکترونیک معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، سومین دوره جشنواره ستاره­های فناوری شاهد حضور پررنگ دولتی­ها در حوزه خدمات الکترونیکی است و براین اساس در این جشنواره خدمات دولت الکترونیک در بخشهای ارتباطات، خدمات شهری و شهروندی، اطلاع رسانی، سلامت و بهداشت، آموزشی و خدمات عمومی مورد بررسی قرار گرفته اند که در نهایت به 3 خدمت الکترونیکی برتر نشان ستاره فناوری اهدا خواهد شد.

هدف جشنواره از ورود به حوزه دولت الکترونیکی و انتخاب نامزدهای برتر این حوزه، ایجاد حس رقابت در میان ارائه دهندگان و تسریع در ارائه خدمات دولت الکترونیکی است.

به گزارش مهر، سومین دوره جشنواره ستاره­های فناوری سه شنبه 16 اسفند ماه جاری در محل مرکز همایشهای بین المللی صدا و سیما برگزار خواهد شد.