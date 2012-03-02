مردم به شایعات اعتنا نکنند/ اعلام نتایج انتخابات تا 7 صبح

به گزارش خبرنگار مهر، جواد قناعت شامگاه جمعه در ستاد انتخابات استان افزود: نتیجه انتخابات از سوی ستاد انتخابات در استان اعلام می شود و نباید به شایعات در این زمنیه توجهی شود.

وی اظهار داشت: حضور مردم در انتخابات در استان گسترده وچشمگیر بوده است و مردم حماسه ای دیگر آفریدند.

وی عنوان کرد: آمریکا و دشمنان باید منتظر اعلام یک خبر مهم و اساسی باشند و آن مشارکت بالای مردم در انتخابات است.

قناعت بیان داشت: بررسی ها نشان می دهد که میزان مشارکت مردم بیشتر از حضور در راهپیمایی 22 بهمن است.

وی اظهار داشت: خوشبختانه انتخابات با کمترین مشکل در سطح استان در جریان است.