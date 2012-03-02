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۱۲ اسفند ۱۳۹۰، ۱۹:۴۸

قناعت عنوان کرد:

مردم به شایعات اعتنا نکنند/ اعلام نتایج انتخابات تا 7 صبح

مردم به شایعات اعتنا نکنند/ اعلام نتایج انتخابات تا 7 صبح

گرگان - خبرگزاری مهر: استاندار گلستان با بیان اینکه نتایج انتخابات تا ساعت 7 صبح روز یکشنبه اعلام می شود از هم استانیها خواست تا به شایعات در این زمنیه توجه نکنند.

به گزارش خبرنگار مهر، جواد قناعت شامگاه جمعه در  ستاد انتخابات استان افزود: نتیجه انتخابات از سوی ستاد انتخابات در استان اعلام می شود و نباید به شایعات در این زمنیه توجهی شود.

وی اظهار داشت: حضور مردم در انتخابات در استان گسترده وچشمگیر بوده است و مردم حماسه ای دیگر آفریدند.

وی عنوان کرد: آمریکا و دشمنان باید منتظر اعلام یک خبر مهم و اساسی باشند و آن مشارکت بالای مردم در انتخابات است.

قناعت بیان داشت: بررسی ها نشان می دهد که میزان مشارکت مردم بیشتر از حضور در راهپیمایی 22 بهمن است.

وی اظهار داشت: خوشبختانه انتخابات با کمترین مشکل در سطح استان در جریان است.

کد مطلب 1549489

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