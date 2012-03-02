مشکل کمبود تعرفه در بندرعباس نداریم/ اعلام نتایج انتخابات در کمترین زمان

عباس امینی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حضور بسیار خوب مردم بندرعباس در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: به علت استقبال بسیار خوب و حضور گسترده مردم در شعب اخذ رای، ستاد انتخابات کشور زمان اخذ رای را تا ساعت 20 امشب تمدید کرد و در صورت لزوم این زمان یک ساعت دیگر هم تمدید خواهد شد.

وی در خصوص وضعیت تعرفه های اخذ رای در حوزه انتخابیه بندرعباس گفت: در حوزه انتخابیه شهرستان بندرعباس مشکل کمبود تعرفه وجود ندارد و روند انتخابات به خوبی دنبال می شود.

فرماندار بندرعباس ادامه داد: خوشبختانه تا کنون هیچ موردی از تخلفات انتخاباتی در حین برگزاری انتخابات در شهرستان بندرعباس مشاهده نشده و گزارش شاخصی هم از تخلفات ارائه نشده است.

امینی زاده با اشاره به شمارش آرا با حضور نمایندگان نامزدها، تصریح کرد: کار شمارش آرا بلافاصله پس از اتمام رای گیری آغاز خواهد شد و سعی خواهیم کرد در کمترین زمان ممکن نتایج شمارش آرا را اعلام کنیم.