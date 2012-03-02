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۱۲ اسفند ۱۳۹۰، ۱۹:۲۶

فرماندار شهریار از 15 شعبه اخذ رای بازدید کرد

فرماندار شهریار از 15 شعبه اخذ رای بازدید کرد

شهریار - خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان شهریار تاکنون از 15 شعبه اخذ رای در نقاط مختلف این شهرستان بازدید کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید عباس جوهری در حاشیه بازدید از شعب اخذ رای این شهرستان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به منظور نظارت دقیق بر عملکرد مجریات انتخابات اعم از کاربران رایانه، نمایندگان فرماندار و کاندیداها و ... از ساعات اولیه صبح از شعب اخذ رای بازدید شد.

وی افزود: در این بازدید ها بر افزایش نظارت و دقت بر امور، تکریم شهروندان و ایجاد شور و نشاط بین شهروندان تاکید شد.

این مسئول عنوان کرد: در این راستا تاکنون از 15 شعبه اخذ رای در نقاط مختلف شهرستان شهریار بازدید شده است.

جوهری ادامه داد: تا پایان شب نیز از برخی دیگر از شعب اخذ رای در شهرستان شهریار بازدید می شود.

کد مطلب 1549492

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