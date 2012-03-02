بازتاب انتخابات در بلومبرگ/ حضور گسترده مردم با وجود تحریمهای نفتی

به گزارش خبرگزاری مهر، بلومبرگ در گزارشی با پوشش خبری لحظه به لحظه از انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی و آغاز فعالیت حوزه های اخذ رای از صبح امروز جمعه نوشت: با وجود افزایش فشارهای غرب علیه جمهوری اسلامی و تلاش برای قطع معاملات نفتی با این کشور و قراردادهای تجاری با بانک مرکزی، مردم ایران به پای صندوق های رای رفته و آرای خود را در صندوق ها انداختند.

این پایگاه اینترنتی غربی در ادامه به حضور پرشور مردم در این انتخابات و توجه به بیانات حضرت آیت الله علی خامنه ای رهبر معظم انقلاب در خصوص حضور گسترده مردم در انتخابات مجلس اشاره کرد.

بیش از 48 میلیون ایرانی واجد شرایط برای رای دادن هستند که آرای خود را برای انتخاب 290 کرسی پارلمان می تواند در47 حوزه اخذ رای در سراسر کشور بیندازند.