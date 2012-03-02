انتظار یک ساعته پیرمرد 90 ساله/ ازدحام در ساعات پایانی

به گزارش خبرنگار مهر، علی رغم رو به پایان بودن ساعات رای دهی در ساعات پایانی مهلت رای برای انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی هستیم حوزه انتخابیه مسجد الرسول در میدان کاج مملو از جمعیت است که انتظار یک ساعته پیرمردی در90 ساله درصف رای دهندگان از حاشیه های جالب این حوزه انتخابیه است.

- یکی از حاشیه های جالب در این مسجد حضور پیرمردی 90 ساله بود که با عصا در صف طولانی رای دهندگان ایستاده بود و وقتی بالاخره به پای صندوق رسید با خستگی به خبرنگاران گفت: بیش از یک ساعت است که در صف ایستاده ام، دیگر پاهایم حس ندارد و نمی توانم بایستم اما تا رای ندهم از اینجا بیرون نمی روم.

- حضورخانوادگی برخی شهروندان هم از نکات جالب توجه این مسجد از صبح رای گیری تاکنون بود. یکی از جالب ترین این موارد حضور یک خانواده بزرگ و کامل به همراه پدربزرگ، مادربزرگ، پدر، مادر و فرزندان بود.

- مردی که با در دست داشتن شناسنامه همسرش قصد داشت به جای او نیز رای دهد، در مقابل امتناع مسئولان با صدای بلند می گفت: « همسر من فلج است و نمی تواند به اینجا بیاید. من می خواهم به جای او رای دهم. شما حق ندارید او را از حقش منع کنید.»

- همچنین از حاشیه های جالب و معنوی این حوزه انتخابیه نیز برگزاری نماز جماعت توسط رای دهندگان بود. رای دهندگانی که در صف حضور داشتند با شنیدن صدای اذان در صف های نماز جماعت مسجد حاضر شدند.

- با توجه به اینکه در ساعات پایانی اخذ رای هستیم صف طولانی در مسجد الرسول دیدنی است. ازدحام مردم آنقدر زیاد است که مسئولان ستاد مردم را به مدرسه ای در نزدیکی مسجد برای اخذ رای هدایت می کنند.