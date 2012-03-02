استقبال مردم از صندوقهای سیار اخذ رای در اسلامشهر/ رای اولیها گل کاشتند

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی سبحانی پور با اشاره به وجود شش صندوق رای سیار در اسلامشهر و چهاردانگه افزود: استقبال مردم از این صندوق های رای مطلوب بوده است.

وی با بیان اینکه همه مردم حق رای دارند، عنوان کرد: از دیگر اقدامات مسئولان برگزاری انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی برای افزایش آمار رای دهندگان پیش بینی صندوق های سیار رای گیری است.

وی با اشاره به وجود جمعیت کارگری و بیماران بیمارستانها در این شهرستان عنوان کرد: این قشر استقبال پرشوری از صندوق های رای سیار داشتند.

آمار مردان رای اولی شعبه کتابخانه عمومی شهدای شهرک واوان به 30 درصد رسید

نماینده فرماندار اسلامشهر از آمار 30 درصدی مردان رای اولی شعبه کتابخانه عمومی شهدای شهرک واوان خبر داد.

مریم رازانی در حاشیه رای گیری در شعبه کتاب خانه عمومی شهدای شهرک واوان افزود: این آمار حاکی از قبول نظام و آرمان های آن از سوی قشر نوجوان رای اولی است.

وی بیان کرد: شرکت رای اولی ها پای صندوق های رای حاکی از موفقیت نظام جمهوری اسلامی ایران در تبیین آرمان های انقلابی است.

این مسئول با بیان اینکه، فرصت حضور در عرصه های شکل گیری انقلاب و هشت سال دفاع مقدس برای این قشر مهیا نبوده، افزود: فرصت حضور در دیگر عرصه های انقلابی با مهیا شدن زمینه های مشارکت قشر نوجوان پای صندوق های رای محقق شده است.



فعالیت 35 صندوق اخذ رای در شهرستان قدس

حجت الاسلام محمد جهانگیری در حاشیه حضور در شعب اخذ رای شهرستان قدس اظهار داشت: به منظور برگزاری هرچه باشکوه تر نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، طبق هماهنگی، صندوق های اخذ رای در 35 مسجد شهرستان قدس مستقر شده است.

وی افزود: از ساعات اولیه صبح امروز مردم همیشه در صحنه شهرستان قدس، پای صندوقهای رای حضور یافتند که این حضور بسیار عالی و باشکوه بود.

این مسئول عنوان کرد: برخی از شعب اخذ رای در شهرستان قدس، هم اکنون با کمبود تعرفه مواجه شدند که اقدامات لازم در این زمینه صورت می گیرد.

شعبه پایگاه بسیج ذوالفقار قائمیه شلوغ ترین شعبه واوان

معاون شعبه پایگاه بسیج ذوالفقار قائمیه واوان گفت: این شعبه شلوغ ترین شعبه اخذ رای در شهرک واوان است.

حامد کریمیان در حاشیه برگزاری انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه، این شعبه اولین شعبه قائمیه واوان است، افزود: با توجه به این مهم مردم این منطقه با شور و اشتیاقی بیشتری نسبت به گذشته در انتخابات شرکت کردند.این مسئول بیان کرد: 30 درصد این آمار مربوط به رای اخذ شده از رای اولی های این منطقه است.

20 درصد رای دهندگان شعبه آفرینش واوان رای اولی ها هستند

رئیس شعبه 110 شهرستان اسلامشهر گفت: در شعبه اخذ رای دبیرستان دخترانه آفرینش واوان 916 تعرفه انتخاباتی توسط رای دهندگان به صندوق های رای ریخته شد که 20 درصد آنان را رای اولی ها تشکیل می دهند.

خدیجه باران در حاشیه آیین اخذ رای بیان کرد: از ساعت اولیه آغاز رای گیری تاکنون 391 نفر خانم رای های انتخاباتی خود را به صندوقهای رای انداخته اند.وی افزود: از این تعداد40 درصد رای اولی هستند.