شور انتخاباتی در مرند/ موج جدید حضور مردم پای صندوق های رای

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با نزدیک شدن به ساعات پایانی رای گیری و با تمدید دو ساعته انتخابات، حضور مردم در پای صندوق های رای بیشتر شده و صف‌های طولانی قابل مشاهده است.

مردم حوزه انتخابیه مرند و جلفا از ساعات اولیه آغاز رای گیری به شعبه‌های اخذ رای مراجعه کرده و برای انتخاب کاندیداهای مورد علاقه خود مشارکت گسترده‌ای در این عرصه مهم سیاسی داشته اند و اکنون نیز با نزدیک شدن به ساعات پایانی اخذ رای، برخی از شعبه ها مملو از جمعیت مشتاق است.

از نکات قابل توجه در حوزه انتخابیه مرند و جلفا، حضور برخی سالمندان است که با وجود عدم توانایی در راه رفتن با ویلچیر برای رای دادن به شعبه های اخذ رای این حوزه انتخابیه مراجعه کرده اند.

همچنین در این حوزه انتخاباتی کسانی که برای نخستین بار رای می دهند، حضورشان پرشور است، به گونه ای که بسیاری از رای اولی ها در قالب گروه های چند نفره برای رای دادن مراجعه می کنند.

حضور قشر بانوان نیز در حوزه انتخابیه مرند و جلفا، بسیار پر رنگ است و بسیاری از بانوان در کنار خانواده هایشان برای رای دادن به شعبه های تعریف شده در این حوزه انتخابیه مراجعه می کنند .

در میان رای دهندگان، خانواده هایی که برای خرید نوروزی به سطح شهرها به ویژه جلفا آمده اند نیز مشاهده می شود که با احساس مسئولیت و برای مشارکت در تعیین سرنوشت سیاسی و اجتماعی شان در پای صندوق های اخذ رای حضور یافته و نامزد مورد نظر خود را انتخاب کردند.

رضوانی: شعب اخذ رای در صورت نیاز به تعرفه بیشتر به فرمانداری اطلاع دهند

در این میان، رئیس ستاد حوزه انتخابیه مرند و جلفا گفت: نمایندگان فرمانداری های مستقر در شعبه های اخذ رای در صورت نیاز به دریافت ‏تعرفه های بیشتر به فرمانداری اطلاع دهند.‏

بهنام رضوانی در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: با توجه به حضور باشکوه و شگفت انگیز مردم مرند و جلفا در شعبه های اخذ رای حوزه انتخابیه مرند و جلفا، نمایندگان فرمانداری های مستقر در شعبه های اخذ رای در صورت نیاز به دریافت تعرفه های بیشتر به جهت تامین کسری تعرفه و برگ رای اطلاع دهند.

وی با بیان اینکه تا کنون چنین نیازی به فرمانداری های مرند و جلفا گزارش نشده است، تهیه تعرفه انتخاباتی به میزان کافی را یادآور شد و افزود:هیچ گونه نگرانی بابت اتمام تعرفه‌های انتخاباتی در شعب اخذ رای این حوزه انتخابیه نداریم.

فرماندار مرند در خصوص برقراری امنیت در شعب اخذ رای مرند و جلفا نیز گفت: خوشبختانه از ساعات ابتدایی امروز تا کنون انتخابات در کمال آرامش و انضباط برگزار شده است و هیچگونه مساله ای که نشان بدهد روند رای‌گیری در شعب اخذ رای در سراسر حوزه انتخابیه با مشکل مواجه است را دریافت نکرده‌ایم.مرند و جلفا یک کرسی نمایندگی در مجلس شورای اسلامی دارند.

220 شعبه اخذ رای، کار رای گیری از جمعیت 210 هزار نفری حائز شرایط رای دادن در این حوزه انتخابیه را بر عهده دارند.مرند و جلفا با جمعیتی بالغ بر 300 هزار نفر به ترتیب در فاصله 60 و 120 کیلومتری شمال غرب تبریز، مرکز آذربایجان شرقی واقع شده اند.