انتخابات یزد همچنان بدون تخلف/ آرامش در شعب اخذ رای حاکم است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تقوایی عصر جمعه در جمع خبرنگاران اتاق خبر ستاد انتخابات استان یزد اظهار داشت: قانون مداری در انتخابات یزد در این دوره بی نظیر است و خوشختانه تاکنون حتی یک مورد تخلف نیز گزارش نشده است.

وی با اشاره به رشد مشارکت مردم در این دوره از انتخابات افزود: مردم یزد در دوره نهم نسبت به دوره هشتم تا ساعت چهار بعد از ظهر امروز بیش از 10 درصد در مشارکت پیشرفت داشته اند.

تقوایی یادآور شد: بعد از ساعت 12 امروز با آماری که از شعب اخذ رای رسیده است، میزان مشارکت مردم در بسیاری از شهرستانها رشد جهشی داشته است.

وی در پاسخ به سئوال مهر مبنی بر پیش بینی هایی که در مورد رسیدن انتخابات یزد به دور دوم می شود، عنوان کرد: تا قبل از ظهر ما نیز همین احتمال را در دو حوزه انتخابیه می دادیم اما به نظر می رسد باید تا پایان انتخابات و حصول نتیجه نهایی صبر کرد.

تقوایی یادآور شد: در صورتی که انتخابات به دور دوم برسد، مرحله دوم یک ماه بعد از اعلام شورای نگهبان برگزار خواهد شد.