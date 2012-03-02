مشکل امنیتی در انتخابات آذربایجان غربی گزارش نشد/ تامین امنیت توسط 6200 نفر

عیسی قنبری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تشکیل ستاد امنیت انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در آذربایجان غربی از یک ماه گذشته، افزود: تا کنون هیچ مشکل امنیتی و انتظامی در روند برگزاری انتخابات گزارش نشده است.

وی از برگزاری جلسات مستمر با دستگاههای مرتبط طی این مدت خبر داد و اظهار داشت: اخبار و مسائل امنیتی و انتظامی رصد شده و هم اکنون با وجود اتمام مهلت قانونی رای گیری و تمدید دو ساعته آن هیچ گزارش مبنی بر اختلال در امنیت و روند برگزاری انتخابات ارسال نشده است.

وی با بیان اینکه آذربایجان غربی استانی امنیتی نیست و هم اکنون 967 کیلومتر مرز مشترک با سه کشور عراق، ترکیه و جمهوری آذربایجان دارد، ادامه داد: استان با توجه به این موقعیت جغرافیایی خاص از حساسیت ویژه ای در حوزه مسائل امنیتی برخوردار است.

رئیس ستاد امنیت نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در آذربایجان غربی ادامه داد: ترفندها و انتشار اخبار از طریق رسانه های غربی در آذربایجان غربی نسبت به سایر استانهای کشور نمود بارزتری داشته و گروهکهای ضد انقلاب طی ماههای گذشته به دنبال تشویق و تحریک مردم در راستای تحریم انتخابات بودند.

قنبری ادامه داد: این در حالی است که شکوه حضور مردم و حماسه تاریخی مشارکت گسترده در انتخابات خط بطلانی به تهدیدات و تحریمها کشید و در 12 اسفند 90 مردم مرزدار و مرزبان آذربایجان غربی با خلق حماسه ای ماندگار بار دیگر ایستادگی، شرف و عزت خود را ثابت کردند.

وی با بیان اینکه هم اکنون درحوزه اخذ رای مردم نه تنها مشکل امنیتی بلکه مشکل انتظامی نیز نداریم، ادامه داد: شش هزار و 200 نفر از نیروهای انتظامی، بسیج و سپاه امنیت این دوره از انتخابات مجلس در آذربایجان غربی را تامین کده اند.

از حوزه های 9 گانه انتخابیه آذربایجان غربی 172 نفر برای نمایندگی در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی نامزد شده که از این تعداد 92 نفر تایید صلاحیت شده و با انصراف پنج کاندیدا رقابت انتخاباتی در بین 87 نفر در حال جریان است.



امروز 12 اسفندماه سالجاری دو میلیون و سه هزار و 82 نفر در آذربایجان غربی واجد شرایط رای دادن که از این تعداد 66 هزار و 550 نفررای اولی هستند در پای صندوقهای رای حضور یافته و تکلیف 12 کرسی نمایندگی در نهمین دوره مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه آذربایجان غربی را تعیین می کنند.



در راستای برگزاری انتخابات سالم و قانونمند یک هزار و 862 نفر برای صیانت از آرای مردم به عنوان بازرس فعالیت و یک هزار و 855 شعبه ثبت نام و اخذ رای ایجاد می شود که از این تعداد 805 شعب ثبت نام و اخذ رای در مناطق شهری و یک هزار و 50 شعب ثبت نام و اخذ رای در مناطق روستایی استان مستقر می شود.



آذربایجان غربی با 9 حوزه انتخابیه، 17 شهرستان 38 شهر و 136 دهستان 12 کرسی نمایندگی در مجلس شورای اسلامی دارد که سه نفر از حوزه انتخابیه ارومیه، دو نفر از حوزه انتخابیه میاندوآب، تکاب و شاهین دژ و از حوزه ها انتخاباتی مهاباد یک نفر ، نفده و اشنویه یک نفر، سردشت و پیرانشهر یک نفر، بوکان یک نفر، سلماس یک نفر، خوی و چایپاره یک نفر، ماکو، چالدرن، شوط و پلدشت یک نفر به مجلس شورای اسلامی راه می یابند.



همزمان با 12 اسفند روز برگزاری انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در آذربایجان غربی 194 نفر از رسانه های مختلف شامل 55 خبرنگار و عکاس و فیلمبردار از رسانه های مختلف از جمله مطبوعات محلی، نمایندگی خبرگزاریها و روزنامه های سراسری و صدا و سیما و مابقی خبرنگار، عکاس و فیلمبردار 17 شهرستان استان است.