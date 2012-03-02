درگیری در یک حوزه انتخاییه گلستان تکذیب شد

محمد ابراهیم کیاپور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: انتخابات با امنیت کامل در حال برگزاری است و مشکلی گزارش نشده است.

وی با تاکید بر اینکه هیچ مرجع قانونی درگیری بین کاندیدا ها و طرفدارانشان را تایید نکرده است گفت: بیش از 4 هزار نیروی امنیتی و انتظامی در شعبات یک هزار و 190 تایی استان مشغول فعالیت هستند.

وی تصریح کرد: بقیه نیروها نیز در حال آماده باش هستند.

کیاپور اذعان داشت: فرآیند طبق قانون انجام شده است و مشکلی در این زمینه نداشتیم ، با تحصیلات بیش از فوق لیسانس کاندیداها این آگاهی وجود داشت که خروجی کار را تایید کنند.

یک میلیون و 108 هزار گلستان برای انتخاب هفت نماینده پای صندوق رای آمده اند.

