فضای انتخاباتی در رباط کریم ایده آل است

به گزارش خبرنگار مهر، بیژن سلیمان پور در حاشیه بازدید از شعب اخذ رای در این شهرستان عنوان کرد: فضای انتخاباتی در رباط کریم بسیارعالی و مطلوب است.

وی ادامه داد: مردم شهید پرور رباط کریم همزمان با دیگر ملت شریف ایران پای صندوق های رای آمدند تا بار دیگر خود و باورهایشان به نظام اسلامی را به دنیا ثابت کنند.

این مسئول با بیان اینکه شرایط رای گیری در رباط کریم ایده آل است، گفت: با توجه به بازدیدهای صورت گرفته از شعب اخذ رای فعالیت ستاد های رای گیری مطلوب است.

فرماندار رباط کریم با اشاره به وجود 215 شعبه اخذ رای در این شهرستان گفت: از این تعداد 75 شعبه در رباط کریم و 140 شعبه اخذ رای در بهارستان مستقر هستند.

سلیمان پور با بیان اینکه از تعداد شعب اخذ رای در رباط کریم 209 شعبه به صورت سیار اقدام به رای گیری می کنند، اظهارداشت: شش شعبه اخذ رای به صورت سیار در شهرستان رباط کریم فعال است.

فرماندار شهرستان رباط کریم بیان کرد: 69 شعبه اخذ رای شهری و 46 شعبه اخذ رای روستایی در این رباط کریم مستقر شده است.



