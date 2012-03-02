به گزارش خبرنگار مهر، علی کفاشیان 58 ساله که دارای فوق لیسانس مدیریت در ورزش است، با بیان این مطلب افزود: این به ذهن من نیامد که در انتخابات فدراسیون فوتبال شرکت کنم، بلکه در فکر من این بود که از فدراسیون فوتبال بروم.

کفاشیان همچنین خاطر نشان کرد: اعضای مجمع و آنهایی که می‌خواستند فدراسیون فوتبال حرکت روبه جلوی خود را ادامه دهد، از من خواستند تا مجددا در انتخابات شرکت کنم و من به درخواست آنها پاسخ مثبت دادم.

رئیس فدراسیون فوتبال در ادامه یادآور شد: ما فدراسیون فوتبال را در شرایطی خاص تحویل گرفتیم و می‌توانم بگویم این فدراسیون در پله و مرحله یک به ما سپرده شد. امروز هرکسی که فدراسیون را تحویل بگیرد، آن را در پله 40 در اختیار خواهد گرفت، چرا که ما این فدراسیون را 40 پله بالا آورده‌ایم.

کفاشیان که با خبر ورزشی ساعت 18:45 شبکه سوم سیما گفتگو می‌کرد، خاطر نشان کرد: خوشبختانه امروز فدراسیون فوتبال خود را پیدا کرده، اساسنامه این فدراسیون مورد اصلاح قرار گرفته و ... . ما در این مدت همه تلاش خود را به کار گرفتیم که فوتبال پیشرفت کند و ما در این زمینه از تلاش خود رضایت داریم.

وی ضمن یادآوری اینکه شاید عدم نتیجه گیری برخی از تیم‌های ملی فوتبال ایران نقطه‌ای تاریک در کارنامه فدراسیون فوتبال باشد، در خصوص عملکرد تیم ملی فوتبال ایران اظهار داشت: ما تیم ملی را در زمانی تحویل گرفتیم، که این تیم سرمربی نداشت. با این حال تیم ملی شایستگی خود را نشان داد و روی یک گل که به ثمر نرسید از راهیابی به جام جهانی بازماند.

رئیس فدراسیون فوتبال عدم صعود به جام جهانی را یکی از ضعف‌های این فدراسیون برشمرد و گفت: ما در فوتبال ساحلی، فوتسال و فوتبال بانوان عملکرد خوبی داشتیم. تیم‌های نوجوانان و جوانان نیز با اینکه در یک برهه عملکرد خوبی نداشتند اما در حال حاضر تقویت شده و از گروه‌های انتخابی مسابقات قهرمانی آسیا صعود کرده‌اند.

کفاشیان از مسئولان بعدی فدراسیون خواست که کارهای فدراسیون او را به سرانجام برسانند و گفت: این درست نیست که در ابتدای کار بخواهیم کادر فنی تیم‌های ملی را عوض کنیم. تیم‌های ایران در رده‌های سنی مختلف کادرهای خوبی دارند که نباید در آنها تغییری صورت گیرد. در فوتسال و فوتبال ساحلی نیز حرکتی روبه جلو آغاز شد و باید اجازه دهیم که آنها راه خود را پیش بروند.

وی بیشترین تمرکز فدراسیون فوتبال در دوره چهارساله آینده را ساماندهی انضباطی، مالی، فرهنگی و اقتصادی باشگاه‌های فوتبال و اصلاح قوانین آنها خواند و گفت: طبق روال تغییراتی جزیی در برخی فدراسیون‌ها خواهیم داشت.

رئیس فدراسیون فوتبال ضمن پذیرش اینکه حواشی در این فدراسیون در چهار ساله گذشته وجود داشته است، اظهار داشت: حواشی در فدراسیون بود که بیشتر شیرین و مورد توجه رسانه‌ها بوده است. اگر برای اداره فدراسیون دوباره انتخاب شدیم، قطعا باید در فوتبال خود اصلاحاتی به وجود آوردیم که این حواشی به حداقل برسد.

کفاشیان در خاتمه تصریح کرد: 75 عضو حاضر در مجمع انتخاباتی فدراسیون فوتبال باید با علم و آگاهی و شناخت از کاندیداهای فدراسیون به بهترین گزینه رای دهند و هر شخصی که رئیس شد از او حمایت کنند.

انتخابات فدراسیون فوتبال روز 15 اسفندماه برگزار شده و علاوه بر رئیس، اعضای هیئت رئیسه و نواب رئیس‌های فدراسیون در صورت کسب آرای لازم از مجمع، انتخاب خواهند شد.