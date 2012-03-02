حضور مردم واوان پای صندوقهای رای در دوره نهم مجلس بی نظیر است

مینا شعبانی در حاشیه اخذ رای در شعبه کتاب خانه عمومی شهدای شهرک واوان با بیان این مطلب به خبرنگار مهر افزود: از ساعات اولیه انتخابات تا کنون 238 نفر خانم به نمایندگان اصلح دور نهم مجلس شورای اسلامی رای دادند.

وی افزود: از این تعداد 30 درصد رای اولی هستند.

این مسئول با غیر منتظره خواندن حضور مردم در این دوره از انتخابات بیان کرد: مردم با شرکت بی نظیر خود در انتخابات افتخار دیگری را در تاریخ نظام جمهوری اسلامی به ثبت رساندند.

شعبانی افزود: شرکت در انتخابات اقتدار نظام جمهوری اسلامی ایران را حفظ و دشمنان اسلام را نابود می کند.

این مسئول سیاست دشمنان در زمینه توطئه سازی به منظور متلاشی ساختن اسلام را در مقابل وحدت و یکپارچگی مردم ایران بسیار ناچیز دانست و افزود: دیوار وحدت مردم انقلابی ایران محکم تر از آن است که با لرزشهای کوچک از هم بپاشد.

وی در ادامه حضور پرشور هرساله مردم در انتخابات را یاد آور شد و گفت: تعداد مردم غیور ایران در هر انتخابات نسبت به انتخابات قبل افزایش می یابد.

شعبانی برگزاری انتخابات متعدد و آزاد در جمهوری اسلامی ایران و حضور گسترده مردم در این عرصه را یادآور شد و گفت: راهپیمایی‌های عظیم ملت ایران در مناسبت‌های مختلف به ویژه سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، تقویت پایه‌های نظام را به دنبال دارد.



این مسئول با تاکید بر حضو مردم در عرصه انتخابات بیان کرد: برگزاری در واقع به معنی ادامه پشتیبانی مردم ایران از انقلاب بزرگ خود و اصول و ارزشهای آن است.