امکانات لازم در اختیار ستادهای انتخابات در البرز قرار گرفت

مهدی امیدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به نوپا بودن استان البرز و برگزاری اولین انتخابات مستقل در این استان گفت: با وجود نوپا بودن استان البرز و نداشتن تجربه کافی در برگزاری انتخابات، با همکاری همه مسئولان استان، فرمانداران پرتلاش و زحمتکش، همه مسئولان دراقصی نقاط استان و به ویژه کمیته پشتیبانی توانستیم تجهیزات و امکانات مورد نیاز در این روز حساس را تامین کنیم.

وی گفت: امروز در انتخابات 24 هزار نفر از همکاران در سطح استان مشغول فعالیت اند و بیش از هزار و 400 وسیله نقلیه، لوازم اداری و تجهیزات رایانه تهیه شده و در اختیار ستاد های انتخاباتی قرار گرفته است.



امیدی افزود: تامین وعده های غذایی گرم و پذیرایی نیز به عهده این کمیته بود که به همه شعب اخذ رای در استان خدمات لازم ارائه شد.



مدیر کل اداری مالی استانداری البرز گفت: تاکنون هیچ مشکلی در بخش اداری مالی استان وجود نداشته و تمامی امکانات در اختیار ستادهای انتخاباتی قرار گرفته است.

