مردم انقلابی قزوین حضور پر شوری دارند

به گزارش خبرنگار مهر، در حالیکه نظرسنجی ها و پیش بینی ها حضور 50 تا 60 درصدی را متصور بود، امروز استان قزوین با حضور پرشور مردم روبرو شد تا همه بدانند ملت ایران بزرگوارتر از آن است که بخواهد برخی مشکلات و خواسته های خود را با مناسبتهای ملی تسویه کند.



امروز ایران اسلامی پر از شور و حماسه و ایثار و گذشت بود تا مسئولان نیز درس بگیرند و خود را فدایی ملت کنند و خدای ناکرده در امانتداری و خدمت به مردم فخر نفروشند و با گذشت زمان فراموش نکنند که میراث دار چه کسانی و چه حماسه هایی هستند.



امروز مردم قزوین از رای اولی ها، پیرمردها و پیرزنها، جوانان و کارمندان و کارگران، زن و مرد آمدند تا بگویند در تعیین سرنوشت خود حساسند و خودشان برای کشور تصمیم می گیرند.



12 اسفند شهری و روستایی آمدند تا مجلسی کارآمد را تشکیل دهند تا آینده کشور به درستی رقم بخورد، تا نسلهای آینده روزهای امیدوار کننده ای داشته باشند، تا اشتغال و اقتصاد و سیاست در پناه قانون درست و منطقی شکل گیرد و توسعه کشور محقق شود.



مردم چون گذشته به تکلیف و حق خود عمل کردند و آمدند تا نمایندگان منتخب خود را با آمدن در پای صندوقهای رای مشخص کنند و حالا نوبت کسانی است که با رای این مردم به مجلس خواهند رفت و مواظب باشند تا خود را گم نکنند، به تعهد خود پشت پا نزنند، رابطه را جای ضابطه بکار نگیرند بلکه تشنه خدمت باشند و همه تلاش خود را برای آبادانی ایران اسلامی و توسعه و پیشرفت استان فارغ از جناح بندی های سیاسی و بر مبنای شایسته سالاری به پیش ببرند.



امروز مسجدالنبی روز شلوغ و پر از جمعیتی را پشت سر گذاشت و از ساعات اولیه بامداد تا ساعت هفت شب زمان مخابره خبر همچنان مملو از جمعیت مشتاقی است که آمده اند تا با برگه های رای آینده کشور را رقم بزنند و صفهای طویل تشکیل شده در صحن مسجد همچنان ادامه دارد.



گزارشهای دریافتی از مناطق مختلف استان، شهرستانهای آبیک، بوئین زهرا، تاکستان، البرز، شهرها و روستاهای استان الوند، شریفیه، محمودآباد، اقبالیه، محمدیه نیز حاکی است مردم تمامی مناطق استان همچنان پر شور و انقلابی در صحنه حاضر شده اند و در خلق حماسه دیگر نظام مشارکت گسترده ای داشته اند.



تا ساعاتی دیگر با پایان رای گیری شمارش آراء برای معرفی منتخبان مردم در فرمانداری ها آغاز می شود.



منتظر هستیم تا نام منتخبان مردم از صندوق های رای بیرن آورده شود تا جشن شادمانی پیروزی مردم در روزهای آینده برپا شود.