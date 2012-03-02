حضور 15 درصد از مردان رای اولی در شعبه مسجد جامع خاتم الانبیاء واوان

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی ایرانپور در بازدید از شعبه 84 مسجد جامع خاتم الانبیا واوان اسلامشهر افزود: این آمار بسیار خوبی برای رای اولی ها در واوان است.

وی در ادامه با اشاره به 700 رای اخذ شده در این شعبه بیان کرد: از این تعداد 15 درصد رای اولی هستند.

این مسئول با اشاره به مشارکت مطلوب مردم پای صندوق های رای نهمین دوره مجلس شورای اسلامی بیان کرد: مردم ایران در برهه های مختلف حضور خود را به بهترین نحو نشان دادند.

وی گفت: برگزاری انتخابات در ایران منطبق با اصول دموکراسی برگزار می شود که این مهم بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نمود پیدا کرد.

ایرانپور افزود: انتخابات همواره جایگاه ایران را ارتقا بخشیده است.

وی، حضور مردم ایران در پای صندوق‌های رأی را مهم دانست و تاکید کرد: موضوع انتخابات و حضور حداکثری مردم پای صندوق های رای نقش مهمی در افزایش اقتدار ملی دارد.

ناظر شورای نگهبان با تاکید بر حضور آگاهانه مردم در عرصه انتخابات، بیان کرد: حضور آگاهانه و فعال مردم بویژه در انتخابات، همواره نقش مهمی در تحکیم موقعیت ایران در جهان بویژه در میان کشورهای اسلامی داشته است.

وی با بیان اینکه،برگزاری انتخابات در ایران حاکی از حاکمیت دموکراسی است، افزود: از شاخص های مهم نظام جمهوری اسلامی ایران مشارکت دهی مردم در زمینه های مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است.



ایرانپور شرکت در انتخابات را وظیفه و تعهد مردم در قبال نظام و حکومت دانست و بر حضور آنها در این عرصه حساس و سرنوشت ساز تاکید کرد.