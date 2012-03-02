ارسال 20 هزار تعرفه برگ رای جدید به حوزه انتخاباتی تربت حیدریه

به گزارش خبرگزاری مهر، جانشین رئیس ستاد انتخابات خراسان رضوی از ارسال 20 هزار تعرفه برگ رای به حوزه انتخاباتی تربت حیدریه خبر داد.

علی اصغر رشید اظهار داشت: با توجه به درخواست فرمانداری تربت حیدریه مبنی بر ارسال مجدد برگه تعرفه رای در دو انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری 20 هزار برگ تعرفه رای به این حوزه انتخابیه ارسال شد.

وی گفت: کمبودی در سایر حوزه های انتخابیه گزارش نشده ولی به محض ارسال گزارش آماده تحویل برگه تعرفه هستیم.

کمبودی از نظر تعرفه و سایر امکانات در شعب اخذ رای شهرستان وجود ندارد

فرماندار فیروزه مشارکت مردم شهرستان در انتخابات را بیش از 80 درصد پیش بینی کرد.

محمدرضا حاجی زاده افزود: در بازدیدهای به عمل آمده از شعب اخذ رای حضور مردم بسیار پرشور و بانشاط ارزیابی می شود.

وی با اشاره به آرامش حاکم بر فضای شعب اخذ رای ادامه داد: مردم با سعه صدر در صفوف طولانی در انتظار انداختن رای خود در صندوق ها هستند.

فرماندار فیروزه اضافه کرد: خوشبختانه در 11 شعبه ثابت و 30 شعبه سیار هیچ کمبودی به لحاظ تعرفه، سیستم های کامپیوتری و یا موارد مشابه وجود ندارد.

رئیس ستاد انتخابات شهرستان فیروزه در مورد آخرین آمار کاندیداهای این حوزه انتخابیه گفت: با احتساب دو کاندیدای انصراف داده، مردم بایستی از میان 19 کاندیدای موجود، دو نفر را به عنوان نماینده های پیشنهادی خود برای حضور در مجلس شورای اسلامی انتخاب کنند.

وی بار دیگر از مردم شهرستان خواست تا با حضور گسترده در انتخابات، بی اثر بودن تلاش های دشمنان علیه ملت ایران را نشان دهند.

گفتنی است، مشارکت مردم شهرستان فیروزه در انتخابات ریاست جمهوری سال 88، 100 درصد بوده است.

حضور گسترده مردم تایباد در انتخابات نشانه بصیرت سیاسی آنان است

فرماندار تایباد تعداد واجدان شرایط رای دادن در شهرستان را 62 هزار نفر اعلام کرد.

محمدعارف عارفی که به همراه ائمه جمعه اهل تشیع و تسنن شهر تایباد برای دادن رای خود در یکی از شعب اخذ رای شهر تایباد حضور یافته بود، گفت: حضور گسترده مردم در ساعات اولیه رای گیری نشان دهنده آگاهی، بصیرت سیاسی و علاقمندی آنان نسبت به ادای سهم خویش در تعیین سرنوشت کشور است.

وی اضافه کرد: آحاد مردم تایباد اعم از شیعه و سنی با حضور خود در شعب اخذ رای در صفوفی طولانی نمایشی زیبا از وحدت و انسجام اسلامی را به منصه ظهور گذاشته اند.

حجت الاسلام محمد محدثی امام جمعه تایباد نیز بر ضرورت حضور همگان در صحنه انتخابات تاکید کرد و گفت: مردم ایران با حضور خود نشان می دهند که از توطئه های دشمنان آگاه و تا پای جان در برابر آنها ایستادگی می کنند.

حجت الاسلام مرتضی محدثی امام جمعه موقت تایباد نیز شرکت در انتخابات را یک تکلیف خواند و از مردم خواست تا انجام این فریضه را به تعویق نیندازند.

وی ادامه داد: این حضور گسترده نه تنها دال بر اهتمام مردم برای اعلام نظر خود در مهم ترین مسایل کشور است بلکه ولایت پذیری آحاد مختلف جامعه و پیروی آنان از فرمایشات مقام معظم رهبری را آشکار می سازد.

مولوی حیدری خطیب جمعه مسجد مالک الملک شهر تایباد نیز در سخنانی با تاکید بر اهیمت حضور در انتخابات گفت: حضور گسترده مردم پاسخ دندان شکنی به دشمنان نظام اسلامی است.