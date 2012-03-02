12 اسفند تبدیل به روز جشن ملی ایرانیان شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمود صلاحی عصر جمعه در بازدید از شعبه های ثابت اخذ رای 251 و 252 مشهد اظهار داشت: ایران اسلامی امروز به برکت استقرار نظام مردم سالار دینی به عنوان الگویی برای جهان اسلام و موجب بیداری اسلامی شده است.

وی گفت: مردم با حضور پرشور خود در انتخابات تبعیت خود را از نظام و آرمان های انقلاب اسلامی اعلام و توطئه های دشمنان را خنثی می کنند.

استاندار خراسان رضوی تصریح کرد: ما به عنوان وارثان خون شهدا باید آرمان ها و اهداف آنان را دنبال کنیم به گونه ای که مدیون خون شهدا نباشیم.

وی با تاکید بر اینکه مردم ایران لایق بهترین خدمت ها هستند، افزود: تمامی مسئولان باید در راه خدمت صادقانه و بی منت به آنان تلاش کنند.

صلاحی به افرادی که موفق به حضور در مجلس شورای اسلامی می شوند توصیه کرد با تدوین قوانین و تعامل بین سه قوه در راه توسعه و آبادانی استان به ویژه مناطق کم برخوردار تلاش کنند.

گفتنی است، این دو حوزه در مسجد فقیه سبزواری واقع در منطقه طلاب مشهد مستقر است.