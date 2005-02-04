تكثر كانديدا به ضرر جريان اصولگرا است // فقط يك كانديدا خواهيم داشت // احمدي نژاد هنوز يكي از 5 گزينه است // هاشمي اگر ضرورت احساس كند مي آيد

به گزارش خبرنگار خبرگزاري مهر در قم ، رييس شوراي هماهنگي نيروهاي انقلاب اسلامي صبح جمعه طي سخناني درمدرسه علميه حقاني قم با بيان اينكه تكثر كانديدا به ضرر جناح اصولگرا است ، گفت: شوراي هماهنگي هنوز به طور قاطع به يك نفر نرسيده است ، ما صلاحيت ها را بررسي كرده ايم و منتظر نتايج نظر سنجي ها درخصوص اقبال عمومي 5 كانديداي مطرح هستيم.

وي با بيان اينكه ما 15 معيار براي صلاحيت فردي و 4معيار براي كار آمدي و مقبوليت اجتماعي كانديداهاي اصولگرايان مد نظر قرارداده ايم افزود: حضور در انقلاب، وضعيت فرد پس از دوم خرداد، ساده زيستي ، فهم اقتصادي ، مديريت كاري و سوابق از جمله اين ملاك ها است كه مهمتر از آنها بحث ولايت پذيري و نقد پذيري است . پس از بررسي صلاحيت ها نظر سنجي ها به ما كمك مي كند تا فرد مورد نظر را انتخاب كنيم.

ناطق نوري اضافه كرد: ما تكثر را نمي پذيريم و يك كانديدا بيشتر معرفي نخواهيم كرد.

به گزارش مهر وي با بيان اينكه جريان مقابل اصولگرايان با اختلاف ايجاد كردن ميان اصولگرايان ، جنگ رواني به راه انداخته است تصريح كرد: سختي كار ما پس از انتخاب گزينه واحد اين است كه مراقب باشيم در جبهه اصولگرايي اختلاف و چند دستگي ايجاد نشود.

عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام درخصوص بحث آمدن هاشمي رفسنجاني به عرصه انتخابات اظهارداشت: اقاي هاشمي به من گفته كه قصد آمدن به انتخابات را ندارد ولي خودش اعلام داشته مثل ناطق نيستم كه بگويم تا قيامت وارد عرصه انتخابات نمي شوم .

وي ادامه داد: هاشمي اگر اوضاع كشور را آشفته ببيند و ضرورت را در آمدن احساس كند به هيچ وجه صحنه انتخابات را خالي نخواهد گذاشت.

ناطق نوري همچنين با تاكيد بر اينكه شوراي هماهنگي تاخير غير منطقي و نيز تعجيل غيرمنطقي در معرفي كانديداي واحد را نمي پذيرد، افزود: تاخيرغير منطقي به هيچ وجه درست نيست چرا كه ما فرصت زيادي نداريم. نبايد كاري كنيم كه ميان نيروهاي اصولگرا در كشور اختلاف و تفرقه ايجاد شود . اگرخيلي دير كانيدايمان را معرفي كنيم ممكن است عده اي زيادي احساس تكليف شرعي كنند كه اين مساله باعث كاهش آراي اصولگرايان مي شود.

وي در بخش ديگري از سخنان خود با اعلام اينكه شوراي هماهنگي نيروهاي انقلاب اسلامي مجمع الجزاير احزاب و گروههاي اصولگرا است، گفت: در كشوري مثل ايران كه به طور متوسط سالي يكبار انتخابات برگزار مي شود داشتن حزب ضروري است ولي چون احزاب دركشور داراي سابقه خوبي نبوده اند نتوانسته اند خوب پا بگيرند.

مشاور مقام معظم رهبري ضمن قرائت نامه دكتر احمدي نژاد مبني براينكه او داوطلبانه خواستار كناره گيري از ليست كانديداها براي خدمت بيشتر در شهرداري شده است ، در عين حال گفت: دكتر احمدي نژاد همچنان در ليست 5 نفره ما وجود دارد.

وي با بيان اينكه امروزه دوران چپ و راست ها تمام شده است، گفت: الان وضعيت طوري شده كه چپ هاي ديروز راست هاي امروز شده اند و راست هاي ديروز به چپ هاي امروزي مبدل شده اند.

به گزارش خبرگزاري مهر از قم ناطق نوري همچنين خواستار ارتقاي فهم مسائل سياسي طلاب و حوزويان شد و تصريح كرد: يكي از عقده هاي من اين است كه عليرغم آنكه در محافل دانشگاهي تحليل سياسي و بولتن ها وجود دارد ولي متاسفانه خلا تحليل وتفسير مسائل سياسي روز در ميان طلاب ما وجود دارد، در حالي كه بيشترمراجعات مردم به روحانيت است.

وي در بخش ديگري از سخنان خود با بيان اينكه انتخابات عراق براي همه غير قابل پيش بيني بود، گفت: مردم حضور عالي در اين انتخابات داشتند و با درايت وعقلانيت مرجعيت خوشبختانه ائتلاف موردحمايت آيت الله سيستاني در اين كشور پيروز شد. عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام با اشاره به شعارهاي محوري امام (ره) مبني بر استقلال ، آزادي و جمهوري اسلامي گفت: امام اولويت را به استقلال كشور داد چرا كه آزادي بدون استقلال معنا ندارد.

وي با بيان اينكه امروز كشورهاي اروپايي قدرتمند عليرغم برخوردار از آزادي ، استقلال ندارند اذعان داشت: كشوهاي قدرتمند اروپايي زير يوغ آمريكا هستند و استقلال لازم را از خودندارند و آسيب پذيرند.

وي با بيان اينكه آمريكا از احياي تفكراسلامي درجهان به شدت مي ترسد، افزود: آمريكا به اين دليل به شدت با ايران مخالف است زيرا مي ترسد مسلماناني كه تجربه انقلاب اسلامي راديده اند كم كم راه افتاده و به ابرقدرتي بزرگ در برابر آمريكا تبديل شوند.

حجت الاسلام ناطق نوري در بخش پاياني صحبت هاي خود با بيان اينكه يك هزارم هم احتمال حمله نظامي آمريكا به ايران وجودندارد خاطرنشان كرد: ما بايد هميشه در برابر دشمن آماده باشيم و اصولا هر حكومتي بايدهمواره پا به پوتين باشد. خوشبختانه نيروهاي نظامي ما در قدرت كامل هستند و كارها تقسيم شده است و اگر روزي يك فشنگ از تفنگ دشمن خارج شود همه مي دانند كه چكاركنند.