مردم کهگیلویه و بویراحمد به تکلیف خود عمل کردند

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر نیکزاد در محل ستاد انتخابات استان در یاسوج افزود: مردم سلحشور استان که همیشه در عرصه‌های مختلف با حضور حماسی به تکلیف خود عمل نموده‌اند، این بار هم پا به پای ملت بزرگ ایران اسلامی با صفوفی فشرده و حضور حداکثری برگ زرین دیگری را در تاریخ سراسر شور و مبارزات حماسی و ارزشمند خود ورق زدند.

وی تصریح کرد: مردم این استان در امنیت و سلامت انتخابات سهم بسزایی دارند و این استان به لحاظ نجابت و آرامش همچنین مشارکت سرآمد بوده و به فضل الهی در این دوره هم رتبه مطلوب را کسب خواهند کرد.

نیکزاد بیان داشت: امروز مردم با مشارکت حداکثری در انتخابات نهمین دورهمجلس شورای اسلامی از اسلام، دستاوردهای انقلاب اسلامی و نظام صیانت کردند.

وی افزود: دشمنان در صدد خدشه وارد کردن به اعتماد و اتکای ملت به نظام، دستاوردهای جمهوری اسلامی، ولایت فقیه، آرمان‌های امام و شهدا هستند و حضور با نشاط، پرشور و حداکثری مردم در این انتخابات تلاش‌های آنها را بی‌اثر کرد.

نیکزاد عنوان کرد: مردم متدین استان حدود دو ساعت قبل از آغاز زمان رای گیری در محل صندوق‌های اخذ رای با صفوفی فشرده حاضر شده بودند تا رای خود را به صندوق بیندازند و سرنوشت چهار سال آینده خود را رقم بزنند.

مردم کهگیلویه و بویراحمد پرچمدار مشارکت در انتخابات

استاندار تصریح کرد: مردم استان در همه عرصه‌ها پرچمدار و در مشارکت‌ها مقام اول کشور را کسب کرده‌اند این بار هم با شور و نشاطی بیشتری در پای صندوق‌های اخذ رای حاضر شدند و هم‌چنان رتبه برجسته حضور را در کشور ازآن خود خواهند کرد.

وی اظهار داشت: ملت بزرگ و شریف ایران اسلامی و مردم انقلابی استان، کمترین فرصتی به دشمنان انقلاب اسلامی جهت ضربه زدن به جمهوری اسلامی نخواهند داد.

نیکزاد در پایان افزود: مردم استان با حضور مقتدرانه خود در انتخابات امروز به جهانیان ثابت کردند که به فرموده امام راحل "آمریکا هیچ غلطی نمی‌تواند بکند".