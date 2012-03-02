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۱۲ اسفند ۱۳۹۰، ۱۹:۱۱

حجت الاسلام عرب پور:

حضور مردم چشمگیر است/ 8 هزار ناظر بر انتخابات کرمان نظارت دارند

حضور مردم چشمگیر است/ 8 هزار ناظر بر انتخابات کرمان نظارت دارند

کرمان - خبرگزاری مهر: رئیس هیئت نظارت بر انتخابات استان کرمان از نظارت دقیق بر روند برگزاری انتخابات و شمارش آمار در کرمان توسط هشت هزار ناظر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام مهدی عرب پور با اشاره به حضور حداکثری مردم در انتخابات گفت: این حضور چشمگیر معادلات دشمنان نظام را به هم ریخت و پیروزی دیگری برای نظام اسلامی ایران محسوب شد.

وی ادامه داد: از دقایق ابتدایی امروز تا کنون طبق گزارشها همچنان حضور گسترده مردم و صفوف مردم در حوزه های انتخابات وجود دارد که نشان از ولایتمداری مردم دارد.

وی با اشاره به نظارت جدی بر تمام مراحل انتخابات گفت: هم اکنون هشت هزار نفر ناظر و مسئول ناظر در همه شعبه های اخذ رای لحظه لحظه بر برپایی انتخابات نظارت دارند.

امام جمعه موقت کرمان ادامه داد: آموزشهای لازم به تمام این اعضا داده شده است و با دقت بر روند اخذ رای نظارت دارند.

وی ادامه داد: هیچ تخلف انتخاباتی جدی در استان کرمان گزارش نشده است.

 
 
کد مطلب 1549512

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