حضور مردم چشمگیر است/ 8 هزار ناظر بر انتخابات کرمان نظارت دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام مهدی عرب پور با اشاره به حضور حداکثری مردم در انتخابات گفت: این حضور چشمگیر معادلات دشمنان نظام را به هم ریخت و پیروزی دیگری برای نظام اسلامی ایران محسوب شد.

وی ادامه داد: از دقایق ابتدایی امروز تا کنون طبق گزارشها همچنان حضور گسترده مردم و صفوف مردم در حوزه های انتخابات وجود دارد که نشان از ولایتمداری مردم دارد.

وی با اشاره به نظارت جدی بر تمام مراحل انتخابات گفت: هم اکنون هشت هزار نفر ناظر و مسئول ناظر در همه شعبه های اخذ رای لحظه لحظه بر برپایی انتخابات نظارت دارند.

امام جمعه موقت کرمان ادامه داد: آموزشهای لازم به تمام این اعضا داده شده است و با دقت بر روند اخذ رای نظارت دارند.

وی ادامه داد: هیچ تخلف انتخاباتی جدی در استان کرمان گزارش نشده است.