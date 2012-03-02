45 هزار نفر ساعت کلاس آموزشی ویژه انتخابات در گلستان برگزار شد

حسین گرایلی درگفتگو با خبرنگار مهر افزود: تعداد شرکت کنندگان در این اموزش ها 9 هزار و 532 هزار نفر بوده است که مخاطبان ان فرمانداران، بخشداران،کارشناسان انتخابات فرمانداریها و ستاد استان ، کارشناسانitانتخابات و اعضای هیئت اجرایی حوزه های انتخابیه، اعضای شعب اخذ رای ، نمایندگان فرمانداران و کاربران رایانه شعب اخذ رای در قالب 156 کلاس دوره آموزشی است.

وی ادامه داد: این آموزشها شامل کاربری ثبت نام الکترونیکی داوطلبان، آموزش راهبری و کاربری سیستم جامع اتوماسیون فرآیندهای انتخابات ، راهبری سیستم جامع انتخابات ، آشنایی با برگزاری انتخابات رایانه ای، آشنایی با قوانین و مقررات برگزاری انتخابات،مدیریت اجرایی در امر انتخابات و آشنایی با امور انتخابات است.

گرایلی اذعان داشت: هزینه این دوره های آموزشی مصاحبه نشده است.

انتخابات در هزارو 190 شعبه اخذ رای گلستان در حال برگزاری است.