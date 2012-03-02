  1. استانها
  2. گلستان
۱۲ اسفند ۱۳۹۰، ۱۹:۳۳

گرایلی در گفتگو با مهر:

45 هزار نفر ساعت کلاس آموزشی ویژه انتخابات در گلستان برگزار شد

45 هزار نفر ساعت کلاس آموزشی ویژه انتخابات در گلستان برگزار شد

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل آموزش و پژوهش استانداری گلستان و عضو ستاد و مسئول کمیته آموزش انتخابات استان گفت: از چهار ماه پیش تا کنون قریب به 45 هزار نفر ساعت کلاسهای دوره آموزشی در استان برگزار شد.

حسین گرایلی درگفتگو با خبرنگار مهر افزود: تعداد شرکت کنندگان در این اموزش ها 9 هزار و 532 هزار نفر بوده است که مخاطبان ان فرمانداران، بخشداران،کارشناسان انتخابات فرمانداریها و ستاد استان ، کارشناسانitانتخابات و اعضای هیئت اجرایی حوزه های انتخابیه، اعضای شعب اخذ رای ، نمایندگان فرمانداران و کاربران رایانه شعب اخذ رای در قالب 156 کلاس دوره آموزشی است.

وی ادامه داد: این آموزشها شامل کاربری ثبت نام  الکترونیکی داوطلبان، آموزش راهبری و کاربری سیستم جامع اتوماسیون فرآیندهای انتخابات ، راهبری سیستم جامع انتخابات ، آشنایی با برگزاری انتخابات رایانه ای، آشنایی با قوانین و مقررات  برگزاری انتخابات،مدیریت اجرایی در امر انتخابات و آشنایی با امور انتخابات است.

گرایلی اذعان داشت: هزینه این  دوره های آموزشی مصاحبه نشده است.

انتخابات در هزارو 190 شعبه اخذ رای گلستان در حال برگزاری است.

کد مطلب 1549513

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها