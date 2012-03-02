حضور بی نظیر مردم قدس پای صندوقهای رای/ دشمنان نا امید شدند

به گزارش خبرنگار مهر، از ساعات اولیه صبح امروز همزمان با حضور فرماندار و دیگر مسئولان اجرایی شهرستان پای صندوقهای رای، شهروندان نیز پای صندوقهای رای حضور یافته و بار دیگر به تبعیت از منویات رهبر معظم انقلاب حماسه آفریدند.

حضور در انتخابات وظیفه تمام افراد است

در این زمینه یکی از شهروندان شهرستان قدس در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه حضور در انتخابات وظیفه تمامی مسلمانان است، اظهار داشت: تمامی افراد باید امروز با حضور حداکثری پای صندوقها دشمنان را ناامید می کنند.

مریم فلاحی ادامه داد: من کشورم را دوست دارم و با حضور خود در انتخابات نشان می دهم پشتیبان ولایت فقیه هستم.

برای امنیت کشورم رای می دهم

یکی دیگر از رای دهندگان شهرستان قدس در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: برای امنیت کشور و پیروی از دستورات رهبر معظم انقلاب امروز در پای صندوق رای حاضر شده ام.

زهرا کوشا افزود: ملت ایران با حضور پای صندوق های رای بتوانند دشمن را برای همیشه به انزوا بکشانند.

شرکت در انتخابات بزرگ ترین افتخارم است

دیگر شهروند قدسی به خبرنگار مهر گفت: یکی از بزرگترین افتخاراتم شرکت در انتخابات است زیرا با این امر در تعیین سرنوشت کشورم دخیل خواهم بود و احساس عزت نفس خواهم داشت.

علی درخشان ادامه داد: برای اینکه به آمریکا نشان دهیم پشت نظام جمهوری اسلامی ایران ایستاده ایم و تحریمها تاثیری بر پایداری ملت ایران بر اهدافشان ندارد به پای صندوقهای رای آمده ایم.

برای ساختن هرچه بهتر مملکت رای می دهم

یکی از رای اولیهای شهرستان قدس نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: برای ساختن هرچه بهتر آینده مملکت رای می دهم و دوست دارم افرادی رای بیاورند که عدالت را بیش از هرکس دیگر رعایت می کنند.

وی یادآور شد: ایرانیان نشان دادند ایران و ایرانی و نظام مقدس جمهوری اسلامی در همه حال پابرجاست و این بار نیز همانند سالهای پیش مشت محکمی بر دهان یاوه گویان کوبید تا چشم طمع تمامی سودجویان داخلی و خارجی را کور کند.