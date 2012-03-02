به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی تمدن استاندار تهران عصر امروز در نشست خبری وی اضافه کرد: ما همواره به شعب اخذ رأی متناسب با حضور مردم تعرفه می دادیم در حالیکه در این دوره با وجود دادن تعرفه بیشتر به این شعب، بسیاری از آنها اعلام می کردند که نیاز به تعرفه انتخاباتی دارند.

استاندار تهران با بیان اینکه تعداد زیادی از شعب داخل شهر تهران تقاضای ارسال تعرفه انتخاباتی داشتند که برای آنها ارسال شد، گفت: همچنین شعب اخذ رأی در شهرستان های دماوند، قدس، ورامین، ری، شهریار، پیشوا، بهارستان و شمیرانات نیز تقاضای ارسال تعرفه انتخاباتی داشتند که برای آنها نیز این تعرفه ها ارسال شد.

وی با بیان اینکه از ساعت 5 بعدازظهر تقاضای تمدید ساعت رأی گیری از اکثر شعب اخذ رأی ارائه شد، گفت: ستاد انتخابات کشور با توجه به این تقاضاها و همچنین حضور پرشور مردم پای صندوقهای رأی فعلا انتخابات را تا ساعت 20 تمدید کرده است و بر اساس گزارش های واصله انتظار می رود مجددا تقاضای تمدید مجدد زمان اخذ رأی را در حوزه های انتخابیه استان تهران داشته باشیم.

وی با بیان اینکه بر اساس گزارش هایی که از سوی شعب اخذ رأی و فرمانداری ها به دست ما می رسد لحظه به لحظه به تعداد رأی دهندگان افزوده می شود، گفت: اگر زمان رأی گیری تمدید نشود برابر قانون کلیه شعب اخذ رأی ساعت 20 امشب بسته خواهد شد ولی از همه کسانیکه در شعبات هستند رأی گرفته می شود. ضمن اینکه با توجه به حضور پرشور مردم پای صندوق های رأی احتمال تمدید ساعت های رأی گیری وجود دارد.

تمدن اضافه کرد: البته ممکن است بعضی از مردم بنا به دلایلی دقایق پایانی را برای رأی دادن انتخاب کنند لذا تقاضا داریم که در صورت امکان مردم عزیز و شریف ایران در وقت مقتضی به شعب اخذ رأی مراجعه کنند.

وی در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگار مهر که پرسید، آیا تاکنون مسئله خاصی در روند رأی گیری داشته اید؟ گفت: خوشبختانه هیچ مسئله خاصی که روند رأی گیری را تحت الشعاع قرار دهد در سطح استان تهران نداشته ایم. روند رأی گیری به صورت کاملا قانون و با نظم و انضباط زیاد در حال انجام است.

استاندار تهران با بیان اینکه در بعضی از شعب به دلیل کثرت مراجعات و ازدحام رأی دهندگان منشی های صندوق ها را افزایش داده ایم، گفت: همچنین به دلیل استقبال پرشور مردم برخی از صندوق های سیار را به کمک شعب اخذ رأی ثابت فرستادیم.

تمدن در ادامه در خصوص روند شمارش آراء نیز گفت: همین فرمانداری های استان تهران نتایج شمارش آراء را استخراج می کنند و به صورت متمرکز در اختیار ستاد انتخابات کشور می گذارند و این ستاد به ترتیب حوزه های انتخابی که گزارش خود را ارسال کرده اند، آمار رأی گیری را اعلام خواهند کرد ضمن اینکه ما هم بلافاصله پس از اتمام زمان رأی گیری کار شمارش آراء را در شعب اخذ رأی آغاز می کنیم.

وی با بیان اینکه همه 5 هزار و 455 شعبه اخذ رأی در استان تهران لحظه خلوتی به خود ندیده است، گفت: تقریبا همه این شعبات وضعیت یکنواختی داشته اند و در همه آنها حضور چشمگیر مردم را شاهد بودیم.

وی تصریح کرد: بر خلاف تبلیغات سوء دشمنان ازدحام جمعیت در شعب شمال شهر تهران بسیار بالاست و لحظه به لحظه هم بر صفوف فشرده مردم افزوده می شود.

تمدن در بخش دیگری از سخنانش در بیان مقایسه حضور مردم پای صندوق های رأی در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی نسبت به انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری گفت: انتخابات هر دوره را باید با همان دوره مقایسه کرد، البته انتخابات ریاست جمهوری ویژگی های خاص خود را داشت ولی انتخابات مجلس باید با انتخابات مجلس مقایسه شود ضمن اینکه بسیاری از افراد هم اکنون برای رأی دادن در صف ایستاده اند و در اتمام زمان رأی گیری می توان، درباره این موضوع اظهار نظر کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، میزان مشارکت مردم تهران در ادوار قبلی مجلس به ترتیب: مجلس پنجم 55.74، ششم 46.88، هفتم 36.78 و مجلس هشتم 30.22 بوده است.