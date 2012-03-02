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۱۲ اسفند ۱۳۹۰، ۱۹:۱۸

کیخا در گفتگو با مهر:

269 شعبه اخذ رای در مرکز حوزه انتخابیه زابل آرای مردم را جمع آوری می کنند

269 شعبه اخذ رای در مرکز حوزه انتخابیه زابل آرای مردم را جمع آوری می کنند

زابل - خبرگزاری مهر: رئیس حوزه انتخابیه زابل، زهک و هیرمند گفت: 269 شعبه اخذ رای شامل 101 شعبه ثابت و 168 شعبه سیار در این حوزه انتخابیه آرای مردم را جمع آوری می کنند.

حسین کیخا در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: پنج هزار و 500 نفر در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه زابل فعالیت دارند.

وی با بیان اینکه هیچگونه مشکلی در روند اجرایی انتخابات وجود ندارد، گفت: لحظه به لحظه شاهد حضور جمعیت عظیمی از رای دهندگان در پای صندوق‌ های اخذ رای هستیم.

وی افزود: پیش بینی می شود بیش از 80 درصد واجدین شرایط رای دادن در سیستان تا پایان وقت انتخابات در این دوره مشارکت کنند.

فرماندار زابل بیان داشت: دشمنان باید بدانند ملت ایران با همدلی، وحدت و مشارکت پای صندوق ‌های رای حضور یافته و اقتدار ملی خود را به رخ جهانیان می کشند.

وی گفت: 11 نفر در حوزه انتخابیه زابل، زهک و هیرمند برای تصدی دو کرسی نمایندگی مجلس شورای اسلامی با یکدیگر رقابت می کنند.

کد مطلب 1549519

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