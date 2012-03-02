269 شعبه اخذ رای در مرکز حوزه انتخابیه زابل آرای مردم را جمع آوری می کنند

حسین کیخا در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: پنج هزار و 500 نفر در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه زابل فعالیت دارند.

وی با بیان اینکه هیچگونه مشکلی در روند اجرایی انتخابات وجود ندارد، گفت: لحظه به لحظه شاهد حضور جمعیت عظیمی از رای دهندگان در پای صندوق‌ های اخذ رای هستیم.

وی افزود: پیش بینی می شود بیش از 80 درصد واجدین شرایط رای دادن در سیستان تا پایان وقت انتخابات در این دوره مشارکت کنند.

فرماندار زابل بیان داشت: دشمنان باید بدانند ملت ایران با همدلی، وحدت و مشارکت پای صندوق ‌های رای حضور یافته و اقتدار ملی خود را به رخ جهانیان می کشند.

وی گفت: 11 نفر در حوزه انتخابیه زابل، زهک و هیرمند برای تصدی دو کرسی نمایندگی مجلس شورای اسلامی با یکدیگر رقابت می کنند.