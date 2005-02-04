كابينه من به افراد جوان و نوانديش و غير حزبي تعلق دارد // عدم گرايش سياسي رييس جمهور آينده چاره جلب اعتماد داخلي و خارجي است // بخشهاي اجرايي و نظارتي سعه صدر داشته باشند

دكتر حسين ميرمحمد صادقي در گفتگو با خبرنگار سياسي خبرگزاري مهر با بيان اينكه به نظر مي رسد مردم به چهره هاي جديد در عرصه سياسي كشور علاقه مند هستند، گفت : اگر احساس كنم كه مردم خواهان حضور افرادي مثل بنده در عرصه انتخاباتند، قطعا حاضر خواهم شد .



وي با تاكيد بر اينكه حضور وي با حضور ديگران در صحنه انتخابات ارتباطي ندارد، در باره فعاليتهاي انتخاباتي خود گفت : هنوز بطور تشكيلاتي با گروه يا ائتلاف خاصي صحبت نكرده ام اما علاوه بر مجمع فارغ التخصيلان آمريكا و اروپا ، افراد مختلقي از چهره هاي دانشگاهي درتماس با من نسبت به حضورم در عرصه انتخابات اظهار علاقه و حمايت خود را اعلام كرده اند.



اين استاد دانشگاه ، مشاركت مردمي در انتخابات را وابسته به تنوع انتخاب شوندگان دانست و گفت : اگر مردم احساس كنند كانديداها تفكر و گرايش نسبتا يكساني دارند انگيزه خود را براي حضور در عرصه انتخابات از دست خواهند داد.

وي خواستار سعه صدر بخشهاي اجرايي و نظارتي انتخابات در بررسي صلاحيت كانديداها شد.



سخنگوي پيشين قوه قضاييه درخصوص صلاحيت خود به عنوان رجل سياسي براي شركت در انتخابات ، به تصدي پست معاونت آموزش و تحقيقات قوه قضاييه، رياست دانشكده قضايي به مدت 10 سال و فعاليت هاي سياسي در داخل و خارج از كشور در سالهاي پيش از انقلاب اشاره كرد و به مهر گفت : تجربه نشان مي دهد كه در دوره هاي قبل ، افرادي با سابقه سياسي كمتر از من تاييد صلاحيت شده اند .



وي اعتماد داخلي و بين المللي را اساسي ترين مشكل كشور در حال حاضر خواند و گفت : اعتماد مردم به دولت و نهادهاي حاكم روبه كاهش است ، مردم احساس كارآمدي نمي كنند و اين ديدگاه تاحدودي در روابط خارجي ايران نيز ديده مي شود. وي مشكلات معيشتي و گراني و اشتغال را از پي آمدهاي اين بي اعتمادي خواند.



مير محمد صادقي كه سال گذشته به رغم وجود نامش درفهرست انتخاباتي دوم خرداد براي مجلس هقتم ، گرايش سياسي خود را تكذيب كرده بود، نبود گرايشات سياسي در رييس جمهور آينده را يكي از راه هاي جلب اعتماد دانست.



وي در اين راستا به عملكرد و موضع مستقل خود در دوران حضورش در سمت معاونت و سخنگويي قوه قضاييه اشاره كرد.



ميرمحمد صادقي از اقدامات اوليه براي معرفي كابينه آينده خود خبر داد و كابينه خود را تركيبي از چهره هاي جوان و نوانديش و چهره هاي باتجربه ؛ البته نه تجربه وزارتي ؛ معرفي و تاكيد كرد : نگاه جناحي و سياسي به هيچ عنوان در اين انتخاب موثر نيست .



وي با بيان اينكه هنوز ستاد رسمي براي فعاليتهاي انتخاباتي تشكيل نداده است، تبليغات آغاز شده ازسوي ديگر كانديدها را زود هنگام خواند و از نابرابري امكانات تبليغي براي كانديداها انتقاد كرد.