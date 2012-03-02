فرآیند رای گیری در شهرستان خوشاب به نحو مطلوبی در حال اجراست

به گزارش خبرگزاری مهر، فرماندار خوشاب گفت: تاکنون هیچ تخلفی از شعب اخذ رای شهرستان گزارش نشده است.

حسین ابراهیمی کردیانی تعداد شعب شهرستان را 48 مورد عنوان و اضافه کرد: خوشبختانه فرآیند انتخابات در تمام 24 شعبه ثابت و 24 شعبه سیار به نحو مطلوبی در حال اجرا است.

وی تعداد واجدان شرایط رای دادن در این شهرستان را بالغ بر 25 هزار نفر اعلام کرد و افزود: حضور گسترده مردم ولایتمدار خوشاب در انتخابات برگ زرین دیگری به تاریخ پر افتخار مردم منطقه خواهد افزود.

رئیس ستاد انتخابات شهرستان خوشاب ادامه داد: این حضور دارای پیام های متعددی است که از جمله آنها می توان به توجه ویژه به مردم حضور در صحنه و پاسخ گویی به ددمنشی های دشمنان خارجی و ایادی داخلی آنان اشاره کرد.

پیش بینی های لازم برای جلوگیری از مشکل کمبود تعرفه انجام شده است

سرپرست فرمانداری کاشمر گفت: 69 درصد از جمعیت شهرستان واجد شرایط رای دادن هستند.

مهدی محمودی در حاشیه بازدید از شعب اخذ رای شهرستان با بیان این مطلب افزود: در صورت اعلام نیاز هر یک از شعبه ها، تعرفه های مورد نیاز در اسرع وقت به آنان ارسال خواهد شد.

وی اضافه کرد: با توجه به استقبال مردم برای حضور در انتخابات از ساعات اولیه آغاز رای گیری، پیش بینی می شود شهرستان حضوری گسترده را در تاریخ انتخابات به ثبت برساند.

رئیس ستاد انتخابات شهرستان کاشمر از مردم خواست تا با توجه به برگزاری همزمان دو انتخابات، دقت لازم برای انداختن تعرفه های هر انتخابات در صندوق مخصوص به خود را مبذول دارند.

محمودی همچنین وضعیت شعب اخذ رای شهرستان به لحاظ امنیتی و ملزومات ITرا مطلوب ارزیابی کرد.

32 شعبه اخذ رای میزبان حضور پرشور مردم جلگه رخ است

بخشدار جلگه رخ حضور مردم در 32 شعبه اخذ رای این بخش را پرشور ارزیابی کرد.

محمود صادقی گفت: این حضور حتی در ساعات اولیه آغاز رای گیری نیز گسترده و تحسین برانگیز بود.

وی با اشاره به فراهم بودن امکانات لازم در جلگه رخ برای برگزاری انتخابات به نحو شایسته اضافه کرد: 750 نفر در قالب اعضای شعب، کاربران رایانه، نمایندگان فرماندار، اعضای هیئت های بازرسی و نیروهای امنیتی از ساعت 8 صبح میزبان مردم هستند.

گفتنی است، به بخش جلگه رخ، 18 هزار تعرفه رای اختصاص داده شده است.

مردم حضور خود در انتخابات را به ساعات پایانی موکول نکنند

فرماندار مه ولات از مردم شهرستان خواست حضور در شعب اخذ رای را به ساعات پایانی رای گیری موکول نکنند.

علی حاجی عرب در مورد وضعیت شهرستان به لحاظ ملزومات انتخابات گفت: خوشبختانه با پیش بینی های به عمل آمده، هیچ کمبودی به لحاظ تعرفه، رایانه و نیز مسایل امنیتی در شهرستان وجود ندارد.

وی ادامه داد: ستاد انتخابات شهرستان مه ولات آماده است تا در صورت بروز هرگونه کمبود در شهرستان های مجاور به آنها یاری رساند.

فرماندار مه ولات با بیان اینکه هیچ یک از پنج کاندیدای انتخابات مجلس شورای اسلامی از ادامه رقابت انصراف نداده اند، ابراز امیدواری کرد: مردم با مشارکت گسترده در انتخابات و برگزیدن یکی از پنج کاندیدای مذکور، مشارکت 97 درصدی خود در انتخابات 88 را تکرار کنند.

وی تاکید کرد: حضور در انتخابات متضمن استمرار راه شهدا و آرمان های انقلاب اسلامی است.

حضور مردم با بصیرت شهرستان چناران در انتخابات پرشور است

فرماندار چناران مشارکت مردم در انتخابات را بیش از 90 درصد پیش بینی کرد.

سیدعلی حسینی در بازدید از چند شعبه اخذ رای حضور مردم را پرشور خواند و افزود: مردم امروز، عملکرد خود در طول 33 سال اخیر را تکرار کردند و با گوش جان سپردن به توصیه های ارزشمند مقام معظم رهبری مردانه وارد میدان شدند.

وی بیان کرد: خوشبختانه تعرفه اخذ رای به اندازه کافی میان شعب توزیع شده است.

فرماندار چناران اظهار داشت: مردم شهرستان بایستی ضمن انتخاب نماینده مورد نظر خود برای حضور در مجلس خبرگان رهبری، یک نفر از میان 11 کاندیدای انتخابات مجلس شورای اسلامی را برگزینند.

حسینی گفت: در حوزه انتخابیه چناران و طرقبه شاندیز 142 شعبه اخذ رای شامل 80 شعبه ثابت و 62 شعبه سیار مستقر شده است.

وی تعداد مجریان برگزاری انتخابات را هزار و 700 نفر اعلام کرد.

حضور مردم شهرستان در انتخابات فراتر از حد انتظار است

سرپرست فرمانداری فریمان گفت: بر خلاف پیش بینی های گذشته که حضور مردم این حوزه انتخابیه را 70 درصد برآورد می کرد، مشارکت بیش از 85 درصد از مردم در انتخابات امروز دور از انتظار نیست.

مجتبی بزم آرا افزود: هرچند به هر یک از شعباخذ رای 20 درصد بیش از میزان نیاز تعرفه داده شده است اما بسیاری از شعبه ها درخواست تعرفه داده اند.

وی تصریح کرد: خوشبختانه به لحاظ تعرفه هیچ کمبودی در ستاد انتخابات شهرستان وجود ندارد.

وی با اشاره به جمعیت بالای رای دهندگان در روستاها گفت: مشکل کمبود شعبه های سیار در برخی روستاها، مرتفع شده است.

سرپرست فرمانداری فریمان اظهار داشت: علی رغم ازدحام موجود در سیستم آنلاین وزارت کشور، شهرستان از این نظر با مشکل مواجه نیست.

بزم آرا تعداد واجدان شرایط رای دادن در این حوزه انتخابیه شامل شهرستان های سرخس و فریمان و بخش های احمدآباد و رضویه را بالغ بر 110 هزار نفر اعلام کرد.

وی با اشاره به انصراف پنج کاندیدای تایید صلاحیت شده از ادامه رقابت های انتخاباتی گفت: در حال حاضر 13 نفر برای کسب یک کرسی این حوزه در مجلس شورای اسلامی رقابت می کنند.

به گفته وی حضور کم نظیر مردم در انتخابات مسئولیت مسئولان در قدردانی و خدمت رسانی به آنان را سنگین تر می کند.