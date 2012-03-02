مشارکت البرزیها رکورد شکن است/ حضور در ساعات پایانی دوچندان شده است

ناصر رجبی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص میران مشارکت مردم پای صندوق های رای و آخرین اخبار انتخاباتی استان گفت: فضای انتخابات استان البرز بسیار خوب و مثبت ارزیابی شده و استقبال مردم از حضور پای صندوقهای رای بی نظیر است.

وی گفت: ازدحام جمعیت در شعب مختلف اخذ رای از ساعت 17 به بعد دو چندان شده به طوریکه مکررا از وزارت کشور خواستار تمدید زمان رای گیری شدیم که خدا را شکر این امر محقق و زمان رای گیری تمدید شد.

رئیس ستاد انتخابات استان البرز با اشاره به ازدحام جمعیت و حضور گسترده مردم در شعب اخذ رای گفت: احتمال تمدید زمان رای گیری تا ساعت 10 شب زیاد است.

رجبی حضور مردم در شهرهای اقماری کرج را بسیار گسترده عنوان کرد و گفت: شور و نشاط انتخابات در شهرهای اقماری از زمان تبلیغات بسیار زیاد بود و امروز با آغاز زمان رای گیری به اوج رسید.

وی گفت: در چندین شعبه اخذ رای با کمبود تعرفه مواجه شدیم که سریعا برای تامین آنها اقدام شد.

وی امنیت فضای انتخابات را بسیار بالا ارزیابی کرد و گفت: تا کنون هیچ مشکلی در روند برگزاری انتخابات در سراسر استان گزارش نشده وامنیت کامل بر فضای انتخابات حاکم است.

رئیس ستاد انتخابات استان البرز در خصوص زمان اعلام نتایج آرا گفت: در شهرهای کوچک تا چهار ساعت بعد از پایان رای گیری و در کرج به مراتب بیشتر از آن اعلام نتیجه ممکن خواهد بود.