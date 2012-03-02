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۱۲ اسفند ۱۳۹۰، ۱۹:۱۲

نظر علیان:

شش هزار نیروی ذخیره برای انتخابات آماده باش هستند

شش هزار نیروی ذخیره برای انتخابات آماده باش هستند

اردبیل – خبرگزاری مهر: رئیس دفتر نظارت و بازرسی انتخابات استان اردبیل گفت: در حال حاضر شش هزار نفر به عنوان نیروی ذخیره در این استان به حالت آماده باش هستند.

داور نظرعلیان عصر جمعه در گفتگو با خبرنگار مهر اضافه کرد: این نیروهای اجرایی و نظارتی در راستای تزریق به بدنه عوامل اجرایی در نظر گرفته شده بود.

وی ذخیره و فعال سازی نیروهای ذخیره را ضروری دانست و تصریح کرد: این نیرو در فواصل زمانی و در ساعات مختلف انتخابات برای حضور در شعب اخذ رای اعزام می شوند تا در اولین فرصت جایگزین نیروهای احتمالی شوند.

به گفته رئیس دفتر نظارت و بازرسی انتخابات استان بیش از 24 هزار نفر به عنوان عوامل اجرایی، نظارتی و امنیتی انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی را در این استان برعهده داشتند.

وی تصریح کرد: این تعداد نیروی انسانی برای برگزاری انتخابات بدون مشکل تدارکات دیده شده تا در روند برگزاری انتخابات مشکلات ایجاد نشود.
 

کد مطلب 1549523

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