شش هزار نیروی ذخیره برای انتخابات آماده باش هستند

داور نظرعلیان عصر جمعه در گفتگو با خبرنگار مهر اضافه کرد: این نیروهای اجرایی و نظارتی در راستای تزریق به بدنه عوامل اجرایی در نظر گرفته شده بود.

وی ذخیره و فعال سازی نیروهای ذخیره را ضروری دانست و تصریح کرد: این نیرو در فواصل زمانی و در ساعات مختلف انتخابات برای حضور در شعب اخذ رای اعزام می شوند تا در اولین فرصت جایگزین نیروهای احتمالی شوند.

به گفته رئیس دفتر نظارت و بازرسی انتخابات استان بیش از 24 هزار نفر به عنوان عوامل اجرایی، نظارتی و امنیتی انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی را در این استان برعهده داشتند.

وی تصریح کرد: این تعداد نیروی انسانی برای برگزاری انتخابات بدون مشکل تدارکات دیده شده تا در روند برگزاری انتخابات مشکلات ایجاد نشود.

