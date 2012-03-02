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۱۲ اسفند ۱۳۹۰، ۱۹:۱۵

اطلاعیه ستاد انتخابات تهران:

شنبه همه مدارس نوبت صبح و عصر تهران تعطیل است

شنبه همه مدارس نوبت صبح و عصر تهران تعطیل است

ستاد انتخابات استان تهران طی اطلاعیه ای اعلام کرد: فردا شنبه تمام مدارس نوبت صبح و عصر شهرهای تهران، ری، اسلامشهر و شمیرانات تعطیل است.

به گزارش خبرنگار مهر، ستاد انتخابات استان تهران طی اطلاعیه ای ضمن تقدیر و تشکر از حضور گسترده و دشمن شکن مردم استان در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی و با اشاره به زمانبر بودن روند شمارش آراء در حوزه انتخابیه تهران، ری، اسلامشهر و شمیرانات اعلام کرد که فردا شنبه 13 اسفندماه سال جاری تمام مدارس نوبت صبح و عصر این شهرستان ها تعطیل است.

کد مطلب 1549524

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