شنبه همه مدارس نوبت صبح و عصر تهران تعطیل است

به گزارش خبرنگار مهر، ستاد انتخابات استان تهران طی اطلاعیه ای ضمن تقدیر و تشکر از حضور گسترده و دشمن شکن مردم استان در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی و با اشاره به زمانبر بودن روند شمارش آراء در حوزه انتخابیه تهران، ری، اسلامشهر و شمیرانات اعلام کرد که فردا شنبه 13 اسفندماه سال جاری تمام مدارس نوبت صبح و عصر این شهرستان ها تعطیل است.