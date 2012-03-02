مردم دیار کریمان برگ زرین دیگری در تاریخ ایران به ثبت رساندند

بهنام سعیدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: امروز روز پیروزی ملت ایران است زیرا با شرکت پرشور خود در انتخابات دشمنان نظام و انقلاب را شکست داده و از همیشه مایوس تر کردند.
سعیدی با اشاره به تمدید مهلت رای گیری تا ساعت 20 امشب 12 اسفند ماه گفت: امروز دنیا به این انتخابات چشم دوخته است.
وی مردم را ولی نعمتان نظام دانست و گفت: این حضور لبیکی دیگر از طرف ملت شریف ایران به رهبر معظم انقلاب است.
این مسئول با بیان اینکه با تمام دقت از آرا مردم محافظت خواهند کرد یادآور شد: شمارش آرا در حوزه انتخابیه کرمان به صورت دستی انجام خواهد شد.
سعیدی تعداد شعب اخذ رای در شهرستان کرمان را 350 شعبه ذکر و تصریح کرد: 34 شعبه نیز در راور فعال هستند.
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