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۱۲ اسفند ۱۳۹۰، ۱۹:۲۳

سعیدی به مهر خبر داد:

مردم دیار کریمان برگ زرین دیگری در تاریخ ایران به ثبت رساندند

مردم دیار کریمان برگ زرین دیگری در تاریخ ایران به ثبت رساندند

کرمان - خبرگزاری مهر: فرماندار کرمان گفت: مردم کرمان همانند گذشته با حضور در انتخابات افتخاری دیگر را در تاریخ انقلاب اسلامی ایران ثبت کردند.

بهنام سعیدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: امروز روز پیروزی ملت ایران است زیرا با شرکت پرشور خود در انتخابات دشمنان نظام و انقلاب را شکست داده و از همیشه مایوس تر کردند.

سعیدی با اشاره به تمدید مهلت رای گیری تا ساعت 20 امشب 12 اسفند ماه گفت: امروز دنیا به این انتخابات چشم دوخته است.

وی مردم را ولی نعمتان نظام دانست و گفت: این حضور لبیکی دیگر از طرف ملت شریف ایران به رهبر معظم انقلاب است.

این مسئول  با بیان اینکه با تمام دقت از آرا مردم محافظت خواهند کرد یادآور شد: شمارش آرا در حوزه انتخابیه کرمان به صورت دستی انجام خواهد شد.

سعیدی تعداد شعب اخذ رای در شهرستان کرمان را 350 شعبه ذکر و تصریح کرد: 34 شعبه نیز در راور فعال هستند. 

کد مطلب 1549527

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