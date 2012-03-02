مردم قبل از ساعت 20 رای خود را به صندوق بیندازند/ عدم وجود تخلفات انتخاباتی در هرمزگان

گل محمد بامری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به عدم وجود تخلفات انتخاباتی در استان هرمزگان، بیان داشت: با آغاز روند اجرایی انتخابات در ساعات اولیه صبح تا کنون هیچ گونه تخلف انتخاباتی در ستادهای انتخاباتی استان هرمزگان گزارش نشده است.

رئیس ستاد انتخابات هرمزگان از افرادی که تا کنون موفق یه رای دادن نشده اند و قصد حضور در انتخابات را دارند درخواست کرد تا هرچه سریعتر و قبل از ساعت 20 در شعب حضور پیدا کرده و رای خود را به صندوق بیندازند.

وی ادامه داد: در صورت لزوم و افزایش متقاضیان حضور در انتخابات زمان اخذ رای باز هم توسط ستاد انتخابات کشور تمدید خواهد شد.

وی در ادامه رعایت قانون مداری و عدالت و امانت را سه رکن اصلی در انتخابات دانست و افزود: مردم با اعتماد به این سه رکن اساسی که همیشه در انتخابات بوده و هست کاندیداهای اصلح خود را انتخاب می کنند.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار هرمزگان حضور پرشور اقشار مختف مردم را در ساعات اولیه صبح ستودنی اعلام کرد و یاد آور شد: حضور گسترده مردم از اقوام و قبایل مختلف قابل قیاس با سالهای گذشته نبوده ونشانگر پایبندی مردم به اصول ارزشهای نظام مقدس جمهوری اسلامی است.

بامری احترام به رای مردم را از وظایف شرعی و قانونی دانست و از کاندیداها خواست که همانطور که تبلیغات آنها برای مردم با ارزش است آنان نیز به اصول و ارزشها پایبند باشند و احترام به قانون را سرلوحه کار خود قرار دهند.

وی همچنین با اشاره به اینکه برای مناطق صعب العبور و جزایر امکانات بالگرد وقایق های مجهز پیش بینی شده، افزود: برای رفاه حال شهروندان استان هرمزگان شعبه های سیار در سطح استان پیش بینی شد که بدون هیچ دغدغه خاطری این انتخابات برگزار شود.

رئیس ستاد انتخابات هرمزگان همچنین از نامزدهایی که در پایان انتخابات به عنوان نمایندگان مردم در مجلس انتخاب می شوند خواست که خدمت رسانی به مردم را از اصلی ترین وظایف خود بدانند و به اصول ارزشهای نظام مقدس جمهوری اسلامی پایبند باشند.