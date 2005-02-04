كانديداي اصولگرايان حداكثر تا 10 روز ديگر معرفي مي شود // جايگاه فعلي هاشمي از رياست جمهوري بالاتر است // اگر هاشمي براي آمدن مصمم شود شوراي هماهنگي در نظر خود بازبيني مي كند

به گزارش خبرنگار مهر در قم ، حبيب ا… عسگراولادي روز پنج شنبه طي سخناني در مدرسه علميه حقاني قم با اعلام اين مطلب گفت: حداكثر تا 10 روز ديگر تكليف كانديداي اصولگرايان مشخص خواهد شد، البته بنا داريم تا 22 بهمن كانديداي منتخب را به مردم معرفي كنيم.
نايب رييس شوراي هماهنگي نيروهاي انقلاب افزود: هنوز شرايطي كه ما خواستهايم تحقق پيدا نكرده است. ما بايد در خصوص 5 كانديداي مطرح هم از ميان خواص به ويژه علما و مراجع تقليد و جامعه مدرسين و هم از ميان عامه مردم نظر سنجي كنيم كه اين كار زمان ميبرد.
وي با بيان اين كه به دليل طولاني شدن زمان اعلام نظر شوراي هماهنگي، حوصله ولايتي سر رفت، گفت: من به ولايتي گفتهام كه بايد با مجموعه شوراي هماهنگي، همگام باشد، زيرا اگر او مستقل بخواهد وارد شود به نفع او نيست. عسگراولادي با اشاره به اين كه چنانچه هاشمي رفسنجاني براي آمدن به عرصه انتخابات مصمم باشد، شوراي هماهنگي به يك بازبيني دست ميزند، اظهار داشت: ما بارها با آقاي هاشمي در خصوص آمدن يا نيامدن ايشان مشورت كردهايم و ايشان گفته بنا را بر نيامدن من بگذاريد، مگر آن كه ضرورتي پيش آيد و تا كنون اين ضرورت براي هاشمي ايجاد نشده است.
به گزارش خبرنگار مهر در قم ، وي هاشمي رفسنجاني را از اركان نظام و سردار سازندگي ناميد و افزود: چنانچه هاشمي رفسنجاني نامزد انتخابات شود وضعيت كاملاً فرق ميكند و طبق نظر سنجيها نيز او بالاترين ميزان رأي را دارد. وي با بيان اين كه مصلحت نيست هاشمي بيايد و او نخواهد آمد، گفت: همين الان جايگاه هاشمي رفسنجاني از رياست جمهوري بالاتر است، ولي اگر خود ايشان آمدن را تكليف بداند وارد عرصه خواهد شد.
وي در ادامه خاطر نشان كرد: ما بايد روند كار شوراي هماهنگي را به مراجع عظام تقليد گزارش دهيم، ولي نبايد از مقام والاي رهبري خرج كنيم. عسگراولادي در بخش ديگري از سخنان خود با بيان اين كه ايران امروز داراي موقعيتي است كه دشمنان از ما ميترسند، گفت: مسأله انرژي هستهاي براي ما بسيار با اهميت است و از آن دست بر نميداريم. هر گاه دشمنان با ما بازي كنند ما هم با آنها بازي ميكنيم. ما اگر دست از انرژي هستهاي برداريم حداقل 50 سال عقب ميافتيم.
وي اضافه كرد: روابط ديپلماتيك در صحنههاي بينالمللي پيچيدگيهاي خاصي دارد و همين كه مقام معظم رهبري از روند پرونده هستهاي رضايت دارند نشان ميدهد ما از وضعيت خوبي در اين قضيه برخوردار هستيم. عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام همچنين با تأكيد بر اين كه آمريكا توان و جرأت حمله نظامي به ايران را ندارد، افزود: آمريكا نميتواند آن چه را كه در عراق سزارين كرده، جمعش كند، حال چگونه ميخواهد به ايران حمله كند. وي در ادامه با اشاره به اين كه قبول جمهوريت مستلزم پذيرفتن تحزب در كشور است، اذعان داشت: رأي بدون تحزب صورت نميگيرد و لذا ما در كشور نياز به حزب داريم.
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