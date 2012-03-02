مردم با حضور در صحنه انتخابات پیروی خود را از آرمانهای انقلاب اعلام می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، محمود صلاحی بعد از ظهر جمعه در بازدید از شعب انتخاباتی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: مردم با حضورگسترده در صحنه انتخابات پیروی خود را از آرمان های انقلاب اعلام کرده و توطئه های دشمنان را نابود می کنند.

وی با بیان اینکه در سی و سه سال اخیر هر جا نیاز به حضور مردم بوده آنها حضوری پرشور و گسترده داشته اند، اظهارکرد: مردم این کشور همیشه تا پای جان از رهبری و دین خود دفاع می کنند و به راستی این ملت و مردم آن لایق ترین مردم روی کره زمین هستند، چرا که دین خدا را سرافراز می کنند.

وی با تاکید بر اینکه ایران اسلامی به برکت نظام مردم سالاری دینی الگویی برای جهان اسلام بوده و سبب موجب بیداری اسلامی در منطقه شده است، گفت: دیکتاتورها و دشمنان نظام اسلامی به سبب همین الگو پذیری کشورهای منطقه از ایران درصدد نابودی انقلاب اسلامی و این کشور هستند.

وی سپس تاکید کرد: مردم ایران شایسته ارزنده ترین خدمات هستند و تمامی مسئولان باید در راه خدمت صادقانه و بی منت به آنان تلاش کنند که در این راستا افرادی که در مجلس شورای اسلامی ورود پیدا می کنند با تدوین قوانین و ارتباط میان سه قوه در راه توسعه و آبادانی استان به ویژه مناطق کم برخوردار بکوشند.



