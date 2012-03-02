حضور مردم کهگیلویه و بویراحمد در پای صندوقها حماسی و پرشور ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی رهنما عصر جمعه در محل ستاد انتخابات استان، افزود: براساس گزارشهای رسیده از محل شعب اخذ رای، مردم با شور و نشاط به سمت جایگاه استقرار صندوق‌های اخذ رای می‌ روند.

وی بیان کرد: مردم در صفوفی فشرده و طولانی در انتظار انداختن رای خود در صندوق‌ها هستند و دست‌اندرکاران و نیروهای اجرایی هم فعالانه و جهادی آرای مردم را اخذ می‌ کنند.

رئیس ستاد انتخابات کهگیلویه و بویراحمد امنیت شعب اخذ رای را خوب توصیف کرد و اظهار داشت: هیچ گزارشی از تقلب و ناامنی تا این لحظه نرسیده و مراحل رای گیری با کمال امنیت و آرامش در تمام شعبات اخذ رای ثابت و سیار شهری، روستائی و عشایری در حال انجام است.

رهنما از مردم استان خواست برای رای دادن عجله کنند و این کار را به دقایق پایانی اختصاص ندهند.