  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۱۲ اسفند ۱۳۹۰، ۱۹:۳۴

رهنما:

حضور مردم کهگیلویه و بویراحمد در پای صندوقها حماسی و پرشور ادامه دارد

حضور مردم کهگیلویه و بویراحمد در پای صندوقها حماسی و پرشور ادامه دارد

یاسوج - خبرگزاری مهر: رئیس ستاد انتخابات کهگیلویه و بویراحمد گفت: حضور مردم این استان در محل شعب اخذ رای از ساعت آغاز رای گیری تاکنون همچنان حماسی و امید آفرین ادامه دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی رهنما عصر جمعه در محل ستاد انتخابات استان، افزود: براساس گزارشهای رسیده از محل شعب اخذ رای، مردم با شور و نشاط به سمت جایگاه استقرار صندوق‌های اخذ رای می‌ روند.

وی بیان کرد: مردم در صفوفی فشرده و طولانی در انتظار انداختن رای خود در صندوق‌ها هستند و دست‌اندرکاران و نیروهای اجرایی هم فعالانه و جهادی آرای مردم را اخذ می‌ کنند.

رئیس ستاد انتخابات کهگیلویه و بویراحمد امنیت شعب اخذ رای را خوب توصیف کرد و اظهار داشت: هیچ گزارشی از تقلب و ناامنی تا این لحظه نرسیده و مراحل رای گیری با کمال امنیت و آرامش در تمام شعبات اخذ رای ثابت و سیار شهری، روستائی و عشایری در حال انجام است.

رهنما از مردم استان خواست برای رای دادن عجله کنند و این کار را به دقایق پایانی اختصاص ندهند.

کد مطلب 1549531

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها