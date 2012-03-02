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۱۲ اسفند ۱۳۹۰، ۱۹:۳۶

گرزین به مهر خبر داد:

کمبود تعرفه رای در 25 شعبه گرگان

کمبود تعرفه رای در 25 شعبه گرگان

گرگان - خبرگزاری مهر: فرماندار گرگان از کمبود تعرفه رای در 25 شعبه اخذ رای شهرستان خبر داد.

جعفر گرزین در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تا قبل از تمدید رای گیری شهرستان تا ساعت 18 عصر مسئولان 15 شعبه اخذ رای شهرستان کمبود تعرفه را به ستاد اعلام کردند.

وی اظهار داشت: بعد از ساعت 18 تاکنون نیز 10 شعب رای اعلام نیاز به تعرفه کردند که تعرفه های مورد نیاز  تامین شد.

فرماندار گرگان عنوان کرد: این کمبود تعرفه درحالی است که میزان تعرفه پیش بینی شده در استان برای نهمین دوره انتخابات در شهرستان 20 درصد بیشتر از دوره قبل بوده است.

بیش از 215 شعبه اخذرای در گرگان آرای مردم را جمع آوری می کنند.

کد مطلب 1549532

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