111 نفر در همدان متولد 12 اسفند 72 هستند/ هشت تخلف انتخاباتی گزارش شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر فامیل کریمی عصر جمعه در مصاحبه مطبوعاتی با خبرنگاران افزود: یک میلیون و 316 هزار نفر در استان همدان واجد شرایط شرکت در انتخابات هستند و ازدحام در تمامی شعب استان بالاست.

وی با بیان اینکه استقبال مردم در ساعت های پایانی عصر افزایش یافته است، گفت: امکان اینکه نتایج انتخابات امشب اعلام شود کم است اما به طور حتم فردا نتیجه به اطلاع مردم می رسد.

مشارکت مردم همدان در انتخابات دوره های قبل را 62 و نیم درصد بود

فامیل کریمی میانگین مشارکت مردم استان همدان در انتخابات دوره های قبل را 62 و نیم درصد برشمرد و گفت: استان همدان در خصوص حضور مردم در انتخابات از استانهای دارای امتیازبالاتر از میانگین کشوری بوده است.

معاون سیاسی استاندار همدان با بیان اینکه ضریب امنیت انتخابات استان همدان 100 درصد است، گفت:

رئیس ستاد انتخابات استان همدان گفت: در خصوص تخلفات کاندیداها نیز گفت: در یکی دو حوزه حدود هشت تخلف گزارش شده که به مراجع ذی صلاح ارجاع شده است.

وی با بیان اینکه نمی توان حضور هواداران کاندیداها در کنار حوزه های رای گیری را نفی کرد، گفت: در دو حوزه رای گیری گزارشهایی مبنی بر تخلف وجود داشته که تنها در حد توصیه برای رای دادن به کاندیدای خاصی بوده و با آنها برخورد صورت گرفته است.

نیروی انتظامی امنیت انتخابات همدان را تضمین کرده است

وی ادامه داد: در مصداقهای گزارش داده شده از نیروی انتظامی درخواست شده تا در محل حاضر باشد و در صورت بروز تخلف با آنها برخورد شود.

فامیل کریمی در خصوص احتمال کمبود تعرفه در برخی شعب اخذ رای نیز عنوان کرد: ستاد انتخابات مطابق با پیش بینی بالاترین حضور مردمی تعرفه ها را در اختیار شعبه ها قرار داده است.

وی درباره جایگرینی افراد ذخیره در شعبه ها نیز گفت: تا کنون در هیچ یک از شعبه ها، حتی شعبه های شهرستان تویسرکان که انتخابات در آن الکترونیکی است نیازی به جایگزینی افراد ذخیره نبوده است.

فامیل کریمی درباره شعبه های الکترونیکی اخذ رای در شهرستان تویسرکان نیز گفت: 94 شعبه در شهرستان تویسرکان به صورت الکترونیکی اخذ رای دارند و براساس گزارشهای اعلام شده تاکنون مشکل خاصی نداشته اند.