بختیاریها در برف و سرما آمدند/ حضور پرشور مردم با لباسهای محلی

به گزارش خبرنگار مهر، کوهرنگ یکی از جدیدترین شهرستانهای استان چهارمحال و بختیاری است که در شمال باختری استان چهارمحال و بختیاری واقع شده است.

این منطقه از زیباترین و خوش آب و هواترین مناطق استان محسوب می شود.

مردم انقلابی و همیشه در صحنه شهرستان کوهرنگ با در دست داشتن شناسنامه و کارت ملی خود در همان ساعات اولیه با شور و نشاط همچون 33 سال گذشته در صفهای طولانی برای انداختن رای به پای صندوقهای رای رفتند.

با وجود سردی هوای شهرستان کوهرنگ مردم با حضور باشکوه خود یکبار دیگر به دشمنان نظام ثابت کردند که با اقتدار از نظام و میهن اسلامی خود حفاظت خواهند کرد و با هر رای خود مشت محکمی بر دهان استکبار جهانی خواهند زد.

هم اکنون مردم شهرستان کوهرنگ با در ارتفاع بالای 50 سانتی متری برف به پای صندوقهای رای آمدند و با حضور گرما بخش خودشان نشان دادند مردم سرد ترین شهرستان کشور همیشه آماده دفاع از کشور در تمام عرصه ها هستند.

حضور کوهرنگی ها با لباسهای محلی خود(چغا) زیبایی خاصی به در مراکز شعب انتخابیه این شهرستان داده است.

بخشدار مرکزی کوهرنگ از حضور پر شور مردم درشهرستان کوهرنگ خبر داد و بیان داشت: مردم غیور این شهرستان در انتخابات حضور حماسی داشته اند.

ستار فرهادی نیا بیان داشت: حضور مردم در این شهرستان غیر قابل توصیف بود و مردم این شهرستان همانند 22 بهمن حضور حماسی خودشان را نشان دادند.

وی تاکید کرد: مردم شهرستان کوهرنگ با حضور حماسی خود نشان داددند تبلیغات وتوطئه های دشمنان نظام نمی تواند فاصله ای بین آنان ونظام جمهوری اسلامی و ولایت فقیه ایجاد کند.

در شهرستان لردگان نیزحضور غیر قابل توصیف است و بختیاری های این خطه نیز با همه توان در انتخابات شرکت کردند.

یکی از ساکنین لردگان پس ازانداختن رای خود در صندوق رای درگفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: من برای پیروی از نظام در دوره از انتخابات شرکت کردم.

مصطفی مهدیان افزود: من در این دوره از انتخابات شرکت کرده تا بگویم تحریمهای دشمن و توطئه های آنان نمی تواند وحدت بین مردم و نظام را بگیرد.

وی بیان داشت: من در انتخابات شرکت کردم تا بگویم ما جوانان تحت تاثیر تبلیغات دشمن قرار نمی گیریم وبا تمام توان و وجود پشت نظام و ولایت فقیه هستیم و رهبرمان را دوست داریم.