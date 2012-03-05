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۱۵ اسفند ۱۳۹۰، ۸:۵۵

دانش جعفری در گفتگو با مهر:

انتخابات مجلس نهم اصالت تاریخی ملت ایران را نشان داد

انتخابات مجلس نهم اصالت تاریخی ملت ایران را نشان داد

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: حضور گسترده مردم در ساعات اولیه رای گیری و همچنین شرکت جوانان در انتخابات مجلس نهم علی رغم جوسازی های دشمنان نشان دهنده اصالت تاریخی ملت ایران بود.

داوود دانش جعفری در گفتگو با خبرنگار مهربا اشاره به حضور مردم در انتخابات اظهارداشت: در ساعات اولیه رای گیری که برای رای دادن به دانشگاه امام صادق (ع) مراجعه کردم حضور گسترده مردم بخصوص جوانان در این انتخابات جلب توجه می کرد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه دشمنان نظام سعی داشتند با ایجاد تنگناهای اقتصادی مردم را از نظام روی گردان کنند، گفت: دشمنان با افزایش قیمت ارز و ایجاد موانع در نقل و انتقالات مالی و تجارت ایران قصد داشتند موجی ازنارضایتی مردم در جهت مقابله با نظام ایجاد کنند، اما مردم با شور و هیجان و علاقه در این انتخابات حضور یافتند که این نشان دهنده اصالت تاریخی آنان است.

وی همچنین نظارت بر حسن اجرای قوانین را مهمترین وظیفه نمایندگان دانست و تصریح کرد: در کنار تصویب قوانین روز و مورد نیاز جامعه ، اجرای آن قانون از اهمیت بیشتری برخوردار است و بر این اساس مجلس باید نظارت خود را بر اجرای قوانین افزایش دهد.

کد مطلب 1549544

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