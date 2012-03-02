به گزارش خبرنگار مهر، اکبر نیکزاد عصر جمعه در جمع خبرنگاران افزود: تحلیلهای چند ماه اخیر و گزارشهای بی اعتبار رسانههای بیگانه برای بی رغبت کردن مردم به حضور در انتخابات ثمر نداشته است.
وی بیان کرد: انقلاب اسلامی با حضور مردم در خیابانها در سال 57 شکل گرفت اما تداوم آن مدیون حضور آنان در پای صندوقهای رای بوده است.
نیکزاد اظهار داشت: انتخابات به معنای تحویل قدرت به دیگران بر اساس قانون و تمایل مردم است و این گزینه ای بود که مردم ایران در سال 57 برگزیدند و همواره به آن وفادار بودهاند.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: میانگین مشارکت در انتخابات کشورهای غربی از جمله آمریکا که خوشان را مدافع دموکراسی و حقوق بشر میدانند، زیر 50 درصد است اما در نظام جمهوری اسلامی با همه مشکلات در 33 سال گذشته بین 60 تا 90 درصد بوده است.
نیکزاد بیان داشت: ماهیت نمایندگی در جمهوری اسلامی و استان کهگیلویه و بویراحمد تفاوتهای زیادی دارد که یکی از آنها ارتباط نزدیک و صمیمی مردم و نمایندگان است.
وی بیان کرد: امروز همه کسانی که در انتخابات شرکت کردند از جمله مردم، نامزدها و جریانهای سیاسی برنده انتخابات هستند.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد افزود: عمر سیاسی هیچکس امروز تمام نمیشود و شایسته است همه نامزدها، به امید تایید تعداد بیشتری از مردم مرتب تلاش کنند و همواره مردمدار و هوادار نظام اسلامی باشند.
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