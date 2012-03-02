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۱۲ اسفند ۱۳۹۰، ۱۹:۴۲

اختصاصی مهر/

تخلف عمده ای در انتخابات لرستان نداشته ایم/ رفع مشکل کمبود تعرفه

تخلف عمده ای در انتخابات لرستان نداشته ایم/ رفع مشکل کمبود تعرفه

خرم آباد - خبرگزاری مهر: رئیس ستاد انتخابات استان لرستان گفت: تخلف عمده ای در روند انتخابات لرستان نداشته ایم.

حسن شریعت نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: خوشبختانه تاکنون در روند انتخابات دور نهم مجلس شورای اسلامی در استان تخلف عمده ای نداشته ایم.

وی تصریح کرد: تنها برخی تخلفات جزئی داشته ایم که سریعا توسط هیئت های نظارتی و اجرایی برخورد با متخلفان صورت گرفته است.

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان همچنین پیرامون مشکل کمبود تعرفه در برخی شعب اخذ رای استان لرستان گفت: در برخی شعب اخذ رای نیمی از شهرستان های استان با کمبود تعرفه مواجه شدیم که به سرعت این مشکل رفع شد.

شریعت نژاد ادامه داد: تعرفه مورد نیاز شعب اخذ رای توسط اکیپهای اجرایی، نظارتی و انتظامی تحویل شعب شده است.

وی همچنین با اشاره به حضور پرشور مردم استان در انتخابات گفت: پیش بینی می شود حتی میزان مشارکت مردم از 70 درصد نیز فراتر برود.

کد مطلب 1549546

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