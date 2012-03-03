به گزارش خبرنگار مهر، هفته بیست و پنجم مسابقات فوتسال لیگ برتر باشگاه‌های کشور فردا یکشنبه با برگزاری هفت بازی پیگیری می‌شود که طی آن در حساس‌ترین دیدارهای این هفته تیم‌های صدرنشین شهیدمنصوری قرچک و گیتی پسند اصفهان به ترتیب به مصاف صبای قم و فرش آرای مشهد می‌روند تا در فاصله یک هفته مانده به پایان لیگ برتر فوتسال با تمام توان برای حذف و یا رسیدن به سکوی نخست جدول رده بندی این مسابقات تلاش کنند.

شهیدمنصوری قرچک تا هفته پیش با سه امتیاز اختلاف نسبت به تیم گیتی پسند اصفهان صدرنشین جدول رده بندی لیگ برتر فوتسال بود و حاشیه امنیتی مناسب با این تیم داشت اما شکست 5 بر 2 در خانه سرخپوشان اصفهانی کار این تیم را دشوار کرد، به گونه‌ای که حالا تیم گیتی پسند هم امتیاز (59 امتیاز) با شهیدمنصوری و به حکم تفاضل گل کمتر رتبه دوم جدول را در اختیار دارد.

با این تفاسیر بازی روز یکشنبه دو تیم از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است به ویژه برای تیم شهید منصوری که در خانه پذیرای صبای قم است و به دنبال یک پیروزی پرگل برای حفظ صدرنشینی. این تیم البته در غیاب مجید لطیفی کار دشواری برای رسیدن به یک پیروزی پرگل در مصاف با تیم ششم جدول رده بندی لیگ برتر فوتسال دارد.

از سوی دیگر تیم گیتی پسند اصفهان در خانه فرش آرا تیم هشتم جدول رده بندی لیگ برتر فوتسال به میدان می‌رود با این امید که اختلاف چهار گله خود با تیم شهید منصوری را جبران کرده و همین هفته صدرنشین جدول رده بندی لیگ برتر فوتسال شود. گیتی پسند نیز در دیدار تعیین کننده با فرش آرای مشهد وحید شمسایی را در اختیار ندارد که حضورش می‌توانست برای شاگردان علی افضل تعیین کننده باشد.

- برنامه و اسامی داوران دیدارهای هفته بیست و پنجم مسابقات فوتسال لیگ برتر باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

یکشنبه - 14/12/90

* فرش آرای مشهد - گیتی پسند اصفهان، ساعت 16، سالن شهید بهشتی مشهد

داوران: علی پورافشار، علیرضا فولادی، محمد ذاکری و ایمان باستان

* شهید منصوری قرچک - صبای قم، ساعت 16، سالن هفتم تیر قرچک

داوران: محمود نصیرلو، پژمان رضایی، حسین شاهی و علی جانبکلو

* شهرداری ساوه - راه ساری، ساعت 16، سالن فجر ساوه

داوران: احمد نقی‌زاده، جواد غلام‌زاده، مرتضی توکلیان و وحید سلیمانی

* گسترش فولاد تبریز - فولاد ماهان اصفهان، ساعت 16، سالن شهید پورشریفی تبریز

داوران: حمید رستمی، امید مصداقی، ابراهیم مسیبی و زیاد فروتن

* میثاق تهران - دبیری تبریز، ساعت 16، سالن شهرداری منطقه 11 تهران

داوران: حسین شاهمرادی، بهلول اسحاقی، حمید کاشانی و رضا وثوقی

* پرسپولیس تهران - لبنیات ارژن شیراز، ساعت 18، سالن هندبال تهران

داوران: صادق موسوی، امیرحسین ملکی، امیر لامعی و رضا محرابی

* فیروزصفه اصفهان - شرکت ملی حفاری ایران، ساعت 16، سالن پیروزی اصفهان

داوران: علی عبدالغنی، آرمان قنبرزاده، محمد بیاتی و علی میرعبداللهی

جدول رده بندی لیگ برتر فوتسال: