تخلف خاص انتخاباتی در زنجان گزارش نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد پورجعفری عصر جمعه در جمع خبرنگاران افزود: اگر تخلفی نیز انجام شده باید به صورت مستند به ستاد انتخاباتی گزارش شود تا به موارد مطابق با قانون رسیدگی شود.

وی ادامه داد: بنا به اعلام دادگستری تاکنون پرونده تخلفاتی در حوزه انتخابات در دادگستری زنجان ثبت نشده و خوشبختانه امسال شاهد هستیم که انتخابات در فضایی بسیار سالم در حال برگزاری است.

جانشین ستاد انتخابات استان زنجان با اشاره به اینکه در صورت بروز هرگونه تخلف به موارد مستند در اسرع وقت رسیدگی می شود، ادامه داد: امنیت انتخابات به صورت صد درصد تامین شده و مشکلی در این رابطه وجود ندارد و شاهد هستیم که عوامل به صورت مسئولانه به وظایف محوله عمل می کنند.

پورجعفری به برودت هوا و مشکلاتی که در این رابطه در برخی شعب انتخاباتی واقع در روستاها و مناطق دور افتاده نیز اشاره کرد و یادآور شد: خوشبختانه با اقدامات به موقع مسیرهایی که براثر بارش برف مسدود شده بودند بازگشایی شد و خودروهای کمک دار نیز برای انتقال عوامل اجرایی به مناطق اعزام شده اند.

پور جعفری به تدارک برگه های تعرفه به تعداد مورد نیاز نیز اشاره کرد و گفت: تاکنون کمبودی در این رابطه از سوی مسئولان شعب اخذ رای گزارش نشده است اما در صورت نیاز تعرفه کافی در اختیار عوامل قرار خواهد گرفت.