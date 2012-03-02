به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی محمدنجار وزیر کشور جمعه شب در گفتگوی زنده تلویزیونی با شبکه خبر به حضور گسترده مردم در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و گفت: مردم با این حضور خود خادمان و مجریان را شرمنده کردند.

وی گفت: از ساعت 8 صبح که کار رأی گیری آغاز شده بر اساس گزارشاتی که به ما رسیده شاهد ازدحام از همان دقایق اولیه بودیم.

نجار ادامه داد: با توجه به حضور گسترده مردم در شعب رأی گیری فرمانداران از تقاضا کردند تا زمان رأی گیری تمدید شود که ما تصمیم گرفتیم دو ساعت دیگر زمان رأی گیری را تمدید کنیم از همین جهت از ملت ایران تقاضا می کنم هرچه سریعتر با حضور در شعب اخذ رأی ارای خود را به صندوق بیندازند تا فرصت داشته باشیم نتایج را هر چه سریعتر اعلام کنیم.

وی افزود: طبق گزارشات رسیده با وجود شرایط بد جوی در برخی از استانها مردم زیر برف و باران در صف حضور پیدا کرده اند تا رأی خود را به صندوق بریزند.

وزیر کشور خاطرنشان کرد: تاکنون هیچ گزارشی مبنی بر وجود مشکل در شعب اخذ رأی به ما نرسیده است و همچنین تعرفه ها به میزان کافی توزیع شده و گزارش از وجود مشکل تا این ساعت دریافت نکرده ایم، کار رأی گیری همچنان ادامه دارد، در شعبه هایی که انتخابات رایانه ای است کار به خوبی پیش می رود.

نجار در ادامه به تأثیر حضور گسترده مردم در این دوره از انتخابات اشاره کرد و گفت: دشمنان ما از مدت ها قبل شروع به تهدید، تحریم و فشار بر ملت ایران کرده اند و این انتخابات را هدف گرفته اند تا مردم در این انتخابات حضور نداشته باشند آنها هزینه های سرسام آوری کرده اند و رسانه های جمعی را به کار گرفته اند تا سیاه نمایی کرده و یأس در دل مردم ایجاد کنند اما مردم امروز حماسه بزرگی را خلق کردند و این سیلی بزرگ را به گوش استکبار جهانی نواختند، آنها از کارشنان نتیجه نگرفتند و مردم نشان دادند تهدید، تحریم و فشار تأثیری بر روی آنها وجود ندارد.

وی به تأکیدات رئیس جمهور درباره هرچه بهتر برگزار شدن انتخابات اشاره کرد و گفت: آقای رئیس جمهور تأکیدشان این بود که ترتیبی داده شود تا آخرین رأی از مردم گرفته شود البته ایشان خیالشان راحت است زیرا اطلاع کاملی از نحوه برگزاری انتخابات در اختیارشان قرار داده ایم.

وزیر کشور درباره زمان شمارش آراء نیز گفت: پس از پایان زمان رأی گیری در شعبه ها بسته و اعضای شعب که نمایندگان فرماندار، اعضای هیئت بازرسی وزارت کشور و هیأت نظارت و نمایندگان کاندیداها هستند، شمارش آراء آغاز کرده و صورتجلسات به فرمانداری ها فرستاده می شود و از آنجا به وزارت کشور سپس نتایج از سوی وزارت کشور اعلام خواهد شد.

نجار همچنین درباره امنیت انتخابات نیز گفت: امنیت ما بومی و مردمی است، در کشور ما خود مردم همه جا حضور دارند و البته نیروهای امنیت و اطلاعاتی وظایف خود را به دقت در همه عرصه ها انجام می دهند.

وی درباره احتمال کشانده شدن انتخابات به مرحله دوم نیز گفت: در برخی حوزه ها انتخابات به مرحله دوم خواهد رسید، بعد از جمع بندی نتایج و تأیید شورای نگهبان حداکثر ظرف مدت 1 ماه زمان مرحله دوم انتخابات مجلس نهم با توافق شورای نگهبان تعیین خواهد شد.