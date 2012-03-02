آمار رای دهندگان خانم شعبه پایگاه بسیج ذوالفقار قائمیه به هزار نفر می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، فریبا دیانی در حاشیه آیین اخذ رای در شعبه پایگاه بسیج ذوالفقار قائمیه گفت: از ساعت اولیه رای گیری در این شعبه تا کنون بیش از 700 رای توسط ستاد رای گیری اخذ شده است.

وی با اشاره به حضور خانم های رای اولی در این شعبه خبرداد: از این آمار 30 درصد رای اولی هستند.

این مسئول استقبال مردم برای مشارکت در تصمیم های خرد و کلان کشور را مثبت ارزیابی کرد و افزود: با وجود این تعداد رای دهنده پیش بینی می شود تا ساعتی دیگر جمعیت رای دهندگان در شعبه پایگاه بسیج ذوالفقار قائمیه به هزار نفر برسد.

وی با اشاره به فعالیت گسترده مسئولان و دست اندرکاران برگزاری انتخابات دوره نهم مجلس شورای اسلامی گفت: این فعالیت مبتنی بر برنامه ریزی نقش بسزایی در برگزاری مطلوب انتخابات در سراسر کشور و به تبع آن کلانشهر کرج ایفا کرده است.

دیانی عنوان کرد: قدرت و صلابت انقلاب اسلامی، مرهون شرکت یکپارچه و آگاهانه مردم ایران در مبارزات و تلاش آنها برای سرنگونی رژیم شاه و برقراری نظام جمهوری اسلامی است.

وی حضور فعال و موثر مردم در عرصه‌های مختلف سیاسی و اجتماعی را مهم ارزیابی کرد و گفت: این مهم می تواند نقش بسزایی در تحکیم قدرت و اقتدار کشور ایفا کند.



نماینده شورای نگهبان با یادآوری فرموده امام خمینی (ره) مبنی بر اینکه شرکت در انتخابات نه تنها یک ضرورت سیاسی، بلکه تکلیف مذهبی است، افزود: بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران رای دادن را بر همه واجدان شرایط لازم دانستند و رهبر معظم انقلاب نیز این کار را یک اقدام عقلی، منطقی و دینی خوانده اند.



وی جمهوری اسلامی ایران را به لحاظ مشارکت مردم در عرصه‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی به ویژه انتخابات، از پیشروترین کشورها ذکر کرد و گفت: مهمترین شاخصه مردم سالاری در ایران این است که مبتنی بر دین زنده و مترقی اسلام است.