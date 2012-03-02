مهدی توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این گونه شایعات به نوعی بازارگرمی و ضدتبلیغاتی از سوی برخی هواداران کاندیداها است که در همین رابطه به محض اطلاع نیروی انتظامی از چنین شایعاتی بلافاصله اقدامات لازم صورت گرفته است.

عضو هیئت اجرایی انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه نوشهر افزود: متاسفانه برخی افراد در این رابطه به سمت رفتارهای ضداخلاقی می روند و چهره انتخابات را مخدوش می سازند که به هیچ وجه مورد پسند نبوده و در صورت مشاهده چنین رفتارهایی از سوی ماموران امنیتی برخورد صورت می گیرد.

توکلی افزود: در بازدیدی که از کلیه شعبات اخذ رای ثابت شهر داشتیم خوشبختانه هیچگونه مشکلی مشاهده نشده و مردم در کمال آرامش در صفهای طولانی منتظرند تا برگه انتخاب فرد مورد نظر خود را به صندوق های رای بیاندازند.

عضو شورای اسلامی شهر نوشهر از استقبال باشکوه مردم ولایتمدار نوشهر تقدیر و تصریح کرد: 27 صندوق اخذ رای در حوزه شهری داریم که از این تعداد 25 صندوق ثابت و دو صندوق سیار وظیفه جمع آوری آرای مردم را بر عهده دارند.

وی با بیان اینکه هیئت اجرایی تا قبل از شروع انتخابات حدود 30 جلسه برگزار کرد، افزود: همه تلاشها برای برگزاری هرچه بهتر و باشکوه تر انتخابات همراه با امنیت بوده که خوشبختانه تاکنون چنین بوده است.